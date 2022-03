La madrugada del domingo 27 al lunes 28 de marzo, se celebró la cita anual de los Oscar, cuya gala quedó eclipsada por la agresión de Will Smith a Chris Rock, en pleno directo, tras una broma del segundo sobre la alopecia de Jada Smith, mujer del actor. Un asunto que circuló rápidamente en redes sociales y por el cual, dada la amistad de Pablo Motos con Smith, fueron muchos los medios y parte del gran público quienes querían conocer la opinión del valenciano, que se pronunció en 'El hormiguero' casi un día después de lo ocurrido.

Pablo Motos habla de la agresión de Will Smith a Chris Rock en 'El hormiguero'

"Me han llamado de televisiones diciendo que si había hablado con él; de radios, para ver si quería hacer declaraciones, también me han amenazado de muerte hoy... han dicho que Will Smith me tenía que dar la hostia a mí", apuntó Motos, al comienzo de la tertulia, en la que debutaba Miguel Lago tras su marcha de 'Todo es mentira' a principios de febrero. El valenciano dio entonces paso al vídeo del incómodo momento entre Smith y Rock, el cual "da un mal rollo tremendo y, además, es un tema muy delicado". "Si tú ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles: si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí; el nivel de sufrimiento de su mujer con la alopecia y cómo le puede estar afectando a su salud mental y a su relación de pareja; lo alterado que puedes estar la noche en la que, después de toda una vida luchando, por fin parece que te van a dar un Oscar...", opinó Motos.

A pesar de todo, el valenciano recalcó que "la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata" y apostó por que "seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro", antes de señalar que "Chris Rock también tiene que saber que, cuando tú usas la libertad de expresión en público, tienes que asumir que tienes que pagar un precio". "A lo mejor, si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, y sabes lo mucho que le afecta, a lo mejor colapsas y decides darle un bofetón", reflexionó Motos, para después reconocer que "es un arrebato, una cagada y después te arrepientes, pero estas cosas suceden muy rápido y, cuando te das cuenta, ya no tiene remedio". Unas palabras tras las cuales el valenciano subrayó el hecho de que, para él, Smith "es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida", al igual que "es cualquier cosa menos una persona violenta".

???? Pablo Motos: "La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata" #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

"El mejor y el peor momento de su vida, a la vez"

"Además de un talento incuestionable, Will Smith tiene un corazón de oro y, seguramente, eso lo traicionó anoche. El que esté libre de meter la pata y cagarla, que tire la primera piedra. Y entiendo que es injustificable la violencia", remató Motos, quien minutos después añadió que, probablemente, la gala habría sido para el actor "el mejor y el peor momento de su vida, a la vez". Al contrario que el valenciano, el periodista Rubén Amón se mostró mucho más crítico, al confesar que "todo lo que desconocemos, yo no necesito saberlo": "me parece una cadena de errores que tiene muy poca disculpa y cuya solución tampoco está a la altura de un profesional desenvolviéndose en una ámbito como el que se encontraba". El colaborador comprendía, aún así, "la posición de piedad hacia él, porque van a atormentarlo hasta límites desproporcionados, pero creo que, cuando te atacan con la palabra, te defiendes con la palabra". Además Amón opinó sobre Smith que "se ha dedicado profesionalmente a reírse de los demás, y ha sido tan corrosivo como Rock en la actuación de ayer" y señaló que había sido todo "un acto autodestructivo", opinión con la que coincidieron otros de los colaboradores como Juan del Val.