Como es habitual en las galas de premios, la 94ª edición de los Oscar dejó momentos de lo más divertidos en redes sociales. Los tradicionales memes invadieron Internet, comentando algunos de los aspectos de lo que ocurría en la alfombra roja y sobre las tablas del Dolby Theatre de Los Angeles, lugar al que se desplazó lo más selecto de la industria cinematográfica de Hollywood para vivir esta entrega de galardones tras los años raros marcados por la pandemia de Covid.

Si hubo un absoluto protagonista de la noche, ese fue Will Smith, y no precisamente por haber ganado el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en "El método Williams". Su bofetada a Chris Rock tras el comentario que hizo este sobre la enfermedad que le produce alopecia a Jada Pinkett Smith inundó las redes sociales no solo para criticarlo, sino también para provocar una avalancha de memes al respecto.

Me he quedado como Nicole Kidman al ver lo de Will Smith en los #Oscars pic.twitter.com/IOagfGIIGs — Daniel R. Sánchez ???????? (@danielrsanchez_) March 28, 2022

Aparecen los créditos de los #Oscars

-Oye, estoy confundido ¿es un final triste o un final feliz?

-Es un final y basta pic.twitter.com/04eNOe7aSz — Luis Garza (@DoctorPediatro) March 28, 2022

Momentos previos de Will Smith antes de subir al escenario #Oscars pic.twitter.com/z3Pdu3Qyxr — kkweteh ???? (@kkweteh) March 28, 2022

Imágenes en exclusiva del guionista que escribió el chiste sobre la mujer de Will Smith para los #Oscar #Oscars pic.twitter.com/lFLeeP1G70 — Fase 24 Podcast (@Fase_24) March 28, 2022

yo al enterarme de que will smith no estaba haciendo una escena graciosa y le pegó de verdad #oscar pic.twitter.com/TyLfzMI8wI — carmenchu :/ (@carmen_vivess) March 28, 2022

Bueno supongo que tenemos un nuevo miembro en el club de no ganadores que siempre serán recordados como los mejores. #ThePowerOfTheDog #Oscars pic.twitter.com/mvaNUii0RE — Jacob (@Calferqui) March 28, 2022

Viendo la performance de No se habla de Bruno en los Oscar

Al principio // Al final #AcademyAwards #Encanto pic.twitter.com/PdhoL7wGS0 — Mitsuko (@Sotoma0407) March 28, 2022

Andrew Garfield yendo a Twitter para saber si el golpe que le dió Will Smith a Chris Rock fue real o no, desde su cuenta secreta. #Oscars pic.twitter.com/slfnMhS6e6 — natalia (@eleveeeee) March 28, 2022

Todos invitados a la primera comunión de Yatra Maria. ???? pic.twitter.com/6RFy3uCcn5 — Kelly Towerss ???? (@KellyAfterDarkk) March 27, 2022

Yo viendo los #Oscars sin haber visto ninguna de las películas nominadas pic.twitter.com/PUSQ5Fes02 — Mateo (@julian_mattt) March 28, 2022

Andrew Garfield viendo cómo #WillSmith podría perder su estatuilla de los #Oscars pic.twitter.com/s4kMElsHtP — Mundo Vengador (@IniciativaV) March 28, 2022

El shock de Nicole Kidman al vivir la escena en directo fue uno de los más repetidos, y es que casaba a la perfección con lo que sintieron todos aquellos que estaban viendo la gala. A este también se le sumó la incomodidad al conocer que lo que en principio parecía una broma resultaba ser algo muy real o alguna referencia con 'Aquí no hay quien viva' sobre lo que se le pasó al actor por la cabeza antes de tan condenable acto.

Otros memes de los premios

Will Smith empañó la victoria de "CODA: Los sonidos del silencio" a Mejor Película, pero también centró todos los memes alrededor de su agresión. Otros de los momentos que más llamaron la atención fue el paso de Sebastián Yatra por la alfombra roja, así como su interpretación de "Dos oruguitas", de "Encanto" o el propio Benedict Cumberbatch, quien dio vida a uno de los memes más habituales en Twitter.