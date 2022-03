Poco después de que Pablo Motos se pronunciase en 'El hormiguero' sobre la agresión que Will Smith había protagonizado en la gala de los Oscar, el asunto también se abordó durante la grabación de 'La resistencia' de la noche del lunes 28 de marzo. En él, tanto David Broncano como sus compañeros se mostraron muy críticos con el comportamiento del estadounidense.

Candela Peña charla con David Broncano sobre el guantazo de Will Smith en 'La resistencia'

Al comienzo de la emisión, fue Ricardo Castella quien hizo alusión al tema, al preguntarle al presentado si había visto lo ocurrido, recibiendo una respuesta afirmativa. "Es terrible, la próxima vez que vaya Will Smith a 'El Hormiguero', van a tener que estar Trancas y Barrancas con cota de malla", bromeó el madrileño, tras lo cual lamentó con humor el hecho de que "nos hemos perdido que Javier Bardem ganara el Oscar porque lo había ganado él, pero detrás se dijo: 'vamos a dárselo a Will Smith y luego lo hablamos todo'". "Puede que la Academia hiciese un giro: 'no le pongamos más nervioso, que no se enfade'", añadió Broncano, quien afirmó sobre lo ocurrido que "la verdad es que está feo".

Con la irrupción de Jorge Ponce en el teatro, el colaborador también quiso hacer una breve mención a lo sucedido entre Smith y Chris Rock. "Hay que ver las veces que se me ha llamado a mí calvo y mi mujer en casa tan tranquila", comentó el colaborador, en referencia a la broma que hizo estallar al estadounidense. El malagueño incluso apostó que su pareja "sería colaboradora fija si viniera a dar una hostia cada vez que me llama calvo. Te pone botox sin inyecciones". "Vaya subnormal Will Smith", añadía además Ponce, para inmediatamente después recalcar que se trataba de una "opinión personal, no sé qué opina Movistar... yo, que es un subnormal". "Sí, sí, yo también", coincidía Broncano, quien describió la fiesta del cine americano como "la gran fiesta de las hostias" ante una Candela Peña que tampoco se mordió la lengua.

Lo de Will Smith ??????????? pic.twitter.com/18ciuJd4PL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 28, 2022

"Algo le ha pasado y nadie lo dice"

"Todo el esfuerzo de esos artistas, de esos equipos técnicos, que se vean entristecidos porque un señor... ¿nadie ha pensado que ese señor no está fino? Es que no está bien", manifestó la catalana. Una apuesta que Peña argumentaba con el hecho de que Smith "sabe de la tele y de la industria muchísimo, que empezó de niño": "ese hombre, la pandereta no la tiene fina. Algo le ha pasado y nadie lo dice". "Yo entiendo que todo el mundo digamos que lo ha hecho es terrible, muy mal ejemplo, pero también las cabezas hay que tenerlas sanas", subrayó la colaboradora, a quien se sumó Broncano para protestar por el hecho de que la agresión de Will había "ensombrecido" el hecho de que un español, Alberto Mielgo, había ganado un Oscar por su corto animado "El limpiaparabrisas", despertando un aplauso entre los presentes por el triunfo del madrileño.