El emotivo reencuentro entre Dakota y su 'Hermano Mayor' Pedro García Aguado: "No tengo palabras"

Pedro García Aguado, más conocido como 'Hermano mayor', ha reaparecido este miércoles 28 de agosto en 'Todo es mentira' debido a su reciente nombramiento como nuevo director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. El presentador ha hablado de su nueva faceta en la política dentro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero también ha recibido una grata sorpresa al volver a encontrarse con Dakota, que se dio a conocer en el programa del exjugador de waterpolo.

Pedro García Aguado en su reencuentro (telefónico) con Dakota en 'Todo es mentira'

Sin duda, Dakota resultó una de las participantes más controvertidas de 'Hermano Mayor', pero parece que con los años la exconcursante de 'Supervivientes' ha madurado y ha dejado atrás a aquella joven tan rebelde y conflictiva. Precisamente, García Aguado no dudó en defenderla durante su paso por la isla, e incluso llegó a criticar las palabras de Jorge Javier Vázquez, que le echó en cara a Dakota su pasado. "Ha sabido jugar sus cartas, ha competido y a mí me ha encantado", ha comentado el 'Hermano Mayor' sobre la participación de Dakota en el reality. "Se le ha visto la nobleza que tiene. Dakota es mucha Dakota", ha añadido.

El reencuentro entre Pedro García Aguado y su pupila ha sido telefónico, pero aún así no ha perdido ni una pizca de emoción. "Te quiero mucho. No tengo palabras para agradecer lo que has hecho por mí. Muchas gracias por defenderme cuando se metieron conmigo", son las bonitas palabras que le ha dedicado Dakota, incapaz de contener las lágrimas. Por su parte, el asesor de jóvenes le ha dicho que es "mucho más valiente que muchas personas que hay por ahí". Además, le ha aconsejado "que tenga los pies en el suelo y que la tele no le cambie".

Aguado adelanta su programa de gobierno

Aparte de su emotiva conversación con Dakota, Pedro García Aguado ha hablado sobre cómo se forjó su fichaje por el nuevo gobierno de Isabel García Ayuso. El presentador ha asegurado que fue él quién inició el contacto con la dirigente popular a través de Twitter, y ha apuntado algunas de las medidas que pondrá en marcha gracias a su nuevo cargo: "hay un plan de emancipación, viviendas de suelo público para que los jóvenes tengan acceso a un alquiler más accesible, reforma de la formación profesional y una fuerte campaña para la prevención de las drogas, alcohol y nuevas adicciones".

En cuanto a las críticas que ha recibido estos últimos días sobre que no es el más indicado para el puesto, Aguado ha defendido que "mi experiencia me avala y la formación es algo que se puede ir consiguiendo... Lo mejor es analizar dentro de cuatro años si lo que hemos hecho ha ayudado a los jóvenes de la Comunidad de Madrid".