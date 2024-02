Por Redacción |

Rayo McQueer es una de las creadoras de contenido de mayor actualidad. Por eso mismo, RTVE no quiso dejar escapar la oportunidad de ficharla como reportera para el Benidorm Fest, donde compartió trabajo junto al tándem formado por Inés Hernand y Jordi Cruz en 'Benidorm Calling'. Sin embargo, a raíz de las críticas de intrusismo laboral, ha compartido un vídeo muy polémico.

La influencer comienza recopilando las críticas recibidas por no tener estudios ni la supuesta cualificación para trabajar de ello. "Puedo aprender las habilidades que requieren esos puestos sin pasar por una universidad yy gastarme dinero en cada asignatura para que me pongan un Power Point durante tres horas", soltaba antes de abogar por no ir a la universidad y formarse de manera autónoma.

"Me chupa un cojón el intrusismo laboral. El intrusismo laboral es una estafa como lo es la universidad", sentenciaba. "¿Qué cojones te prepara una universidad para ir a una clase con un hombre que se tenía que haber jubilado hace 7 años ya, que te está dando un temario que está completamente desfasado, y me estás diciendo: 'no, es que esta persona que está aquí de presentadora es que no tiene formación para ser presentadora?". Además, se dirigía a esas personas que la habían acusado de intrusismo: "Tampoco tienes la formación, bebé. Sorpresa. La universidad no forma absolutamente a nadie".

En este punto, Rayo McQueer se posicionaba en contra de la formación que te puede otorgar la universidad, asegurando que no prepara para la vida laboral: "¿Tú de verdad me estás contando que la universidad no es sencillamente posponer tu entrada al trabajo precario?". "La formación la voy a aprender haciendo el oficio. Joder, es que la universidad lo único que hace es sacarte los cuartos. Qué formación. ¿Tú has visto a tus compañeros de universidad? ¿Tú piensas que esa gente tiene formación?".

Recula tras la polémica

Después de estas declaraciones en las que ha cargado contra el sistema universitario, asegurando que ir a la universidad no te forma para aprender un trabajo, han sido muchos los usuarios de redes sociales que le han lanzado críticas. Al mismo tiempo, otros han defendido su postura y han asegurado que para según qué salidas profesionales es necesario tener una formación posterior.

le da todo igual menos aceptar que si ha conseguido un puesto sin titulación es simplemente por tener seguidores y no por ser autodidacta ???? pic.twitter.com/fa07MRVbWB — david ???? (@daviiidcarrillo) February 26, 2024

La idea se entiende desde el primer momento es solo que el enfoque ha sido terrible y a la gente le encanta fingir que no pilla tu punto para hacer una critica facil — Sergi Sleeves (@Ssergi1) February 26, 2024

Te has colado @rayomcqueer_ crees que podrías ser enfermera sin pasar por los estudios reglados? Ya te digo yo que no. https://t.co/0wRgBuLwpy — ???????????????????????????? ???????????????????????????? (@EnfermeroElche) February 26, 2024

vamos que te parece bien que a la niñita de turno que su papi le paga todo le den trabajo en antena 3 por hacer tiktoks mientras un chaval que necesita las perras pero se ha sacao sus carreras con su beca tiene que seguir cogiendo patatas con la solanera ... — Capybara salvaje (@juanfrandegea) February 26, 2024

Me caes bien, eres muy graciosa. Pero aqui si medio que te pasaste tres pueblos. Jajaja — William M (@mogosito26) February 26, 2024

ya estáis echándole mierda a la rayo mcqueer por mandar un tiktok de desquiciada criticando la capitalización del saber. — ????????????, ????????????????????, ???????????? ???????????????? (@DieDiegxDie) February 26, 2024

Mira la cantidad de fotógrafos de boda que empezaron haciendo fotos con el iPhone y haciendo cursos de photoshop e illustrator de manera autodidacta y ahora cobran pastizales. Yo si te he pillado morch, lo veo mucho a mi alrededor y me alegro un montón por ellos ?? — Aroica Wachufriskis (@ArOiCa) February 26, 2024

Horas después de publicar ese vídeo en sus redes sociales y vista la polémica, Rayo McQueer ha reculado y aclarado sus palabras. "Quiero aclarar una cosita: no hago una crítica a la gente universitaria ni a los grados de letras/artes, mi punto iba más dirigido al sistema universitario en sí que ni otorga las competencias que promete ni te garantiza un trabajo en tu especialidad", explicaba en un tuit con un tono más calmado que el del vídeo. "No quiero hacer apología a no formarse, pero hay muchos medios para hacerlo y la universidad no tiene por qué ser el más correcto".