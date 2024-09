Por Almudena M. Lizana |

En el Coca-Cola Music Experience de 2022, Chanel Terrero calentó motores para todos aquellos que estaban esperando su nueva música, protagonizando un show que mezclaba lo oscuro y sexy con su famoso 'SloMo'. Dos años después de aquello, la representante de España en Eurovisión 2022 ha vuelto al escenario del festival con su primer álbum ya en el mercado y dispuesta a hacerse un hueco en el panorama español.

Chanel con las drag queens en el CCME 2024

En su show de 2024, la de 'Clavaíto' ha sorprendido al invitar a varias reinas al escenario tras cantar 'House Party'. "Necesito un aplauso para mis reinas", pedía la cantante,. Y es que la primera que entró fue la mitad de Two In Red, el alter ego de Iosu Martínez, bailarín de Nebulossa en el Festival de Eurovisión 2024

Las siguientes en acompañar a Chanel fueron Inti, Sagittaria, Hugáceo Crujiente y Clover Bish, dándolo todo y demostrando el talento de nuestras reinas de 'Drag Race España', luciendo looks increíbles y sirviendo splits, piruetas y rostro mientras sonaba una versión de 'Naughty Girl' de Beyoncé.

¿Cómo surgió?

Tras su actuación, Chanel Terrero contaba a Los 40 principales cómo surgió la idea de invitar a cinco drag queens a su actuación en el CCME 2024. "El momento de las drags fue un sueño que tuve. Me levanté por la mañana y dije: 'Tengo un altavoz ahora mismo y me encantaría utilizarlo y dar visibilidad a nuestro colectivo'. Además he elegido la canción 'House Party' que es una canción que surgió después de dar el pregón en 2022", indicaba Terrero, muy emocionada.