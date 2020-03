Cuatro estrena el factual humanitario 'Mzungu, Operación Congo' el miércoles 25 de marzo

'Mzungu, Operación Congo' es uno de los estrenos más importantes de Cuatro que lleva tiempo promocionándose y por fin comienza su emisión el miércoles 25 de marzo a las 22.45 horas, aunque los usuarios de Mitele Plus ya pueden disfrutar del primer episodio. Una aventura extrema protagonizada por José Antonio Ruiz Díez, quien un día empezó a dudar si realmente había cumplido todos los sueños que se había propuesto. Fue ahí cuando este viajero tomó la decisión de dejar todo atrás y centrarse en un nuevo proyecto: construir una escuela en uno de los países más peligrosos del mundo.

José Antonio Ruiz Díez en 'Mzungu, Operación Congo'

José Antonio Ruiz Díez es uno de los españoles que literalmente ha dado la vuelta al mundo. Hace unos años lo dejó todo para intentar crear una escuela en la zona más conflictiva de la República Democrática del Congo para devolverle a la vida lo que la vida le había dado a él. Por ese motivo, el aventurero inició su proyecto por medio de un crowdfunding donde familiares y amigos aportaron dinero y de ahí nació 'Mzungu, Operación Congo'.

"A lo largo de mi vida he viajado mucho, he visto la muerte de cerca muchas veces y, quizás por eso, me hice una pregunta que me cambió para siempre: ¿estaba dispuesto a despertarme un día con 90 años y arrepentirme por no haber hecho con mi vida lo que realmente quería?", así empieza José Antonio este formato compuesto por seis capítulos cargados de energía positiva, adrenalina, peligros, viajes y muchas emociones.

La competencia 'Mzungu, Operación Congo'

El proyecto humanitario se emitirá en Cuatro durante seis semanas y ocupa el lugar que tenía otra de las aventuras de la cadena de Mediaset, 'Planeta Calleja'. El emocionante viaje de José Antonio Ruiz tendrá que enfrentarse en el primer time de los miércoles a la ficción británica 'Killing Eve' en La 1, las películas de Antena 3 y laSexta y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en Telecinco.