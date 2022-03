Una de las series más recordadas de Telecinco (con permiso de las míticas como 'Siete vidas' o 'Aída') fue 'Chiringuito de Pepe'. La ficción, que contaba con Santi Millán como protagonista, también tenía en su reparto rostros muy conocidos del panorama audiovisual español como Jesús Bonilla, Adrián Rodríguez, Blanca Portillo, El Langui y Dafne Fernández. Precisamente, esta última abandonó la serie en 2015, antes de su finalización, hecho que fue muy comentado, ya que siempre se rumoreó que su retirada fue por "motivos económicos".

Dafne Fernández en la gala de los Premios Goya 2018

Ha sido ahora cuando Fernández ha dado una entrevista para El Mundo, el momento en el que ha contado más detalles de aquella retirada. Ante la cuestión acerca de la renuncia a su papel, desde el medio le cuestionaban si "fue porque te pagaban menos que a tus compañeros hombres", a lo que la actriz contestó rotundamente: "Sí, fue por eso, sí". Además, la intérprete ha dejado clara cuál fue su postura en aquel momento: "Yo nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí".

Además, en la entrevista ha afirmado que dejar a un lado la serie le ha supuesto no poder acceder a otros nuevos proyectos: "No acepté aquello, me la jugué y estuve castigada un tiempo". Sin embargo, ella no se arrepiente de la difícil decisión que tuvo que tomar. "Yo no puedo cambiar el mundo, sólo puedo cambiar pequeñas cosas y eso es lo que he intentado. Al menos no ceder con lo que creo injusto", concluye Fernández.

Demasiado tiempo aguantando

Por otra parte, la actriz ha confirmado que estuvo bastante tiempo soportando los titulares que se hacían sobre ella y que no eran verdad: "Tuve que leer todos esos titulares de que yo había pedido más, como si fuese culpa mía o se me hubiera subido a la cabeza". Además, afirma que ningún medio de comunicación la llamó para contrastar si esa información era correcta o no, hecho que le molestó profundamente: "¿Pero qué puedes hacer contra eso? Callar, seguir y ya está".