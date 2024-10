El anime tiene una presencia cada vez más destacada en Netflix. En el catálogo español de la plataforma nos encontramos con clásicos del género como 'Neon Genesis Evangelion' o 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', pero también con producciones propias como 'Pluto' o 'Tragones y mazmorras'. Sin embargo, esos títulos son tan solo la punta de un iceberg que ha crecido este otoño con 'Dandadan' y 'La caja azul', dos de los animes más potentes de la temporada, y que seguirá expandiéndose con otra de las producciones niponas más esperadas: 'Dragon Ball Daima'.

La nueva serie de la franquicia creada por Akira Toriyama, que a día de hoy se mantiene como uno de los más vendidos de la historia tan solo por detrás de obras tan longevas como ' One Piece ' o ' Detective Conan '. Pese al silencio que había rodeado al proyecto en lo relativo a su distribución en España,

En primer lugar, AnimeBox anunció a finales de septiembre que estrenaría 'Daima' en simulcast a partir del 11 de octubre. Pocos días después, Crunchyroll siguió los pasos de su competidora y confirmó que también lanzaría la serie en nuestro país el 11 de octubre. Y por si dos plataformas fueran pocas, Netflix se ha sumado a la fiesta al desvelar que distribuirá la aventura de Goku tanto en Asia, donde estará disponible desde el 14 de octubre, como en el resto del mundo a partir del 18 de octubre. Por tanto, habrá una diferencia de una semana con respecto a AnimeBox y Crunchyroll. Además, se avisa de que "la fecha de estreno variará por países", aunque en España ya está confirmado su debut para el viernes 18 de octubre.

A partir de ese día podremos conocer una nueva historia original de la saga, que ha sido producida por Toei Animation. En 'Dragon Ball Daima', Goku y sus compañeros están tan tranquilos cuando, de repente, son convertidos en niños al caer presa de una conspiración. Entonces descubren que un extraño mundo, el Reino Demonio, guarda relación con lo sucedido y para investigar contarán con la ayuda de Glorio, un joven Majin.

Prepare for a new Dragon Ball adventure as Goku, Supreme Kai, Glorio, and Panzy journey into a mysterious world!



With original work, story, and character design by Akira Toriyama, Dragon Ball DAIMA is coming to Netflix starting October 14 in Asia, and globally on October 18 —... pic.twitter.com/yWZMoz98Yx