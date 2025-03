Por Pablo Fernández Pérez |

Dani Fernández se ha consolidado como uno de los cantantes españoles con más éxito en su género. Viniendo de Auryn, el cambio a nivel musical y profesional que ha hecho es mayúsculo y de eso habló en 'El hormiguero' el pasado 11 de marzo, cuando fue para promocionar su nuevo documental biográfico. Pablo Motos no desperdició la oportunidad de preguntar al artista sobre esa etapa como miembro de la boyband.

"¿Cómo fue la separación de Auryn para ti? Pasaste de ser muy conocido a ser desconocido", le decía el presentador. "No desconocido, pero sí que me costó. Tuve que replantearme qué quería hacer. Nosotros tocábamos en muchos conciertos al mes y volver a tu día a día te cuesta mucho a nivel psicológico", respondía Fernández. El artista contaba que comenzó a hacer conciertos en salas para 100 o 150 personas y que de esa manera "empezó a descubrir lo que ahora mismo es". "Era muy joven, he ido corrigiendo muchas cosas. Considero que ahora, como músico y como persona, soy mucho mejor".

Dani Fernández en 'El hormiguero'

Motos le preguntaba si, después de la separación de la boyband, había dejado de recibir llamadas de ciertos amigos. "Es complicado aceptar que ya no importabas tanto. ¿Cómo te dices a ti mismo que ya no importas para mucha gente? Para mí fue difícil afrontar eso, pero con los amigos que tengo, la familia que tengo, me fui dando cuenta de que lo más importante es encontrarse a uno mismo", contestaba el cantante, quien aseguraba haber tenido que ir a terapia para procesarlo todo: "Fui al psicólogo y afronté que era una nueva realidad y que tenía que volver a saber dónde quería yo ir".

Una relación compleja

La entrevista avanzó, pero el tema de Auryn regresaba cuando el de Requena le preguntaba por la relación que tiene con el resto de integrantes del grupo. "A ver, en mi caso es una relación complicada porque al final ha sido una separación un poco rara (...) Yo le tengo un cariño absoluto a todos y cada uno de los miembros de mi banda. Cuando salí de la banda tenía una muy buena relación con absolutamente todos", decía el artista.

"A día de hoy, hay algunos con los que tengo la suerte de cruzarme más y hay algunos de los que he perdido la pista (...) Era una relación tóxica la que teníamos, éramos chavales muy jóvenes, no sabíamos afrontar el momento en el que estábamos", añadía. No obstante, aseguraba "no tener rencor por las decisiones que han tenido a lo largo de los años": "Creo que es muy difícil afrontar el éxito y luego encontrar tu sitio. Les tengo mucho cariño a todos".