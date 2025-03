Por Pablo Fernández Pérez | |

La batalla de invitados entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' parece más alejada del foco mediático y, más que en algo polémico, ya se ha convertido en una broma más o menos recurrente, especialmente por parte del programa de David Broncano. El pasado 3 de marzo, el invitado fue Marcelo, quien destapó un secreto que le había ocultado al presentador cuando este lo invitó al programa.

Marcelo en 'La revuelta'

Según comentó el jienense,. "Por la noche, por el centro de Madrid,. Pero ya me giré y ya nos conocimos". El futbolista se reía ante las formas que tuvo de presentarse a Broncano: "Claro, claro,". En ese momento, el presentador contaba que le dijo al deportista

"Te dije que te vinieras al día siguiente y tú me dijiste que tenías un par de cosas. Y lo que tenías era que ibas a 'El hormiguero' al día siguiente", revelaba Broncano, generando las risas del futbolista y los abucheos de todo el Teatro Príncipe. "Ya lo tenía pactado", contestó Marcelo, y añadió: "¿Cómo te digo yo a ti que iba a 'El hormiguero'? No sería lo primero". "Siempre pasa. No pasa nada, no pasa nada", comentó Broncano.

Marcelo fue a divertirse

"Lo vi un rato. Te lo pasaste bien, ¿no? Estuvo bien", le dijo el presentador al deportista, a lo que este aseguró que sí. Incluso, para continuar con la broma, decidieron enseñar una foto de cómo llegó el brasileño al programa de las hormigas. "Mira cómo entró, eh. Mira, vaya entrada, señalando al público. Vaya máquina", bromeaba Broncano para cerrar la conversación. De esta manera, se volvía a naturalizar la competencia tan comentada entre ambos programas del access prime time.