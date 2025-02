Por Beatriz Prieto | |

'El hormiguero' se despidió de febrero este jueves 27 con la visita de lo hermanos Jorge y César Cadaval, más conocidos como los Morancos. Un dúo que, ya desde el comienzo, puso en cierto apuro a Pablo Motos ante su inesperada necesidad de hablar del viaje al espacio que Jesús Calleja realizó dos días antes y que Telecinco emitió en directo.

Pablo Motos con los hermanos Jorge y César Cadaval en 'El hormiguero'

Nada más recibir a sus invitados en plató, de hecho, Motos ya se enfrentó a la primera e inesperada mención de la competencia cuando Jorge comenzó a correr de un lado a otro del plató., en una especie de parodia del momento viral del sevillano más conocido de ' La isla de las tentaciones '. Asimismo, ambos hermanos notaron la ausencia de Jorge Salvador , productor ejecutivo del programa, momento en el que

"Jorge Salvador, estás menos en el programa que Calleja en el espacio", añadió el sevillano, cuando Motos explicó que Salvador solo estaba de lunes a miércoles en Madrid y, en consecuencia, en el programa. Lejos de renunciar a más referencias a Calleja, Jorge decidió insistir con el asunto: "No sé si lo habéis visto. Es una cosa que está corriendo por todos los sitios... ¿Cuánto tiempo ha estado Calleja en el espacio?". "En el espacio, estuvo tres minutos y medio", contestó Motos, sobre un vuelo que duró once minutos en total.

"Ha sido muy poco tiempo"

"Qué bien finge que no tiene gravedad tu hermano", comentó el presentador, al ver que César se movía como si estuviera flotando. "Déjame que hable de Calleja, que yo me he quedado flipado. Ha sido muy poco tiempo", retomó por su parte su hermano, quien reconoció haber estado "expectante, expectante, y después de una vuelta, ha mirado a ver si veía León, que es su tierra, no le ha dado tiempo y para abajo otra vez". "¿Sabes quién me ha llamado esta tarde? Calleja, que había quedado hoy para cenar con Jorge Salvador. Pero tres minutos se veían nada más", bromeó César.

César Cadaval improvisa un cante flamenco ???????? #MorancosEH pic.twitter.com/GzZK50hpMi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 27, 2025

"Es que era una cosa muy corta", protestó Jorge. "Pero ha estado en el espacio", defendió entonces Motos quien, tras un respiro, se vio sorprendido con una nueva mención de Calleja cuando César se animó a tocar la guitarra y cantar. "No vayas a tocar la guitarra el poco tiempo que ha estado Calleja en el espacio, por favor", le advirtió su hermano. Era entonces cuando el menor de los Cadaval se arrancó a calentar con una breve cantinela hacia el presentador de Mediaset: "Calleja ve despacio, que no corra tu cohete cuando estés en el espacio".