Dani Mateo desvela el gran secreto de la espantada de Justin Bieber en Los40: una sorpresa con youtubers

Han pasado cinco años y la visita de Justin Bieber a "yu, no te pierdas nada" en Los40 sigue dando que hablar a raíz de que el joven, en plena entrevista con Dani Mateo, Lorena Castell y Antonio Castelo, decidiera levantarse y dejar tirado a todo el equipo en directo. 'Zapeando' volvió a recordar esta semana el revuelo que levantó aquel momento y, en esta ocasión, el presentador desveló detalles de la visita que todavía se desconocían.

Dani Mateo contó que el abandono del canadiense en directo provocó que algunas sorpresas se quedaran en el aire, entre otras, una que iban a realizar los youtubers ElRubius, Mangel y Sr. Cheeto. Su salida pilló a los tres en una situación del todo surrealista: "Estaban por circunstancias con un pollo de goma en las manos, metidos en una habitación detrás de un cristal", narró el presentador en el espacio de laSexta.

ElRubius, Mangel y Sr. Cheeto en "yu, no te pierdas nada"

"La imagen de Justin yéndose enfadado y al lado ellos tres con el pollo ya me la quedo yo para toda la vida", recordaba Dani Mateo entre risas, señalando que, por desgracia, Justin Bieber no llegó a verlos. Después, desveló que el cantante "se fumó un cigarro en el despacho del directo de la SER" y añadió, medio en serio, medio en broma, que "aún tienen ese cigarro dentro de un vaso".

Sr. Cheeto dio la cara por Bieber

No es la primera vez que se habla sobre esta sorpresa que el trío de youtubers tenía que haber dado en directo a Justin Bieber. Poco después de la famosa espantada de 2015, Sr. Cheeto concedía una entrevista a El Diario en la que, a pesar de haberse con las ganas, daba la cara por el artista. "Comprendí en cierto modo a Justin. Es que yo haría lo mismo... no dejaría plantada una entrevista porque me parece una falta de respeto para todo el equipo, pero yo qué sé...", expresaba.

Reconociendo que "España parece '¡Bienvenido, Mister Marshall!'", recordaba aquella tarde en la emisora de Prisa como una auténtica revolución. "Yo estuve en la situación y te pones un poco en su punto de vista", añadía, concluyendo que "nunca había visto tanta gente en la SER. Si yo hubiera vivido esa situación, lo habría mandado todo a la mierda también porque, tío, es una persona".