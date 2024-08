Daniel Guzmán, condenado por agredir a los jóvenes que okuparon su vivienda vacía

Por Alejandro Burrueco Marín |

Daniel Guzmán acudió en mayo de 2023 a desalojar a la fuerza a varios jóvenes que se habían instalado en una de sus casas en Madrid, en la zona de Moncloa-Aravaca. Lo hizo con "cuatro hombres bastante fuertes", según relatan los agredidos. El pasado 26 de junio, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid condenó al actor y director por un delito leve de lesiones, pese a que él negaba haber participado en la agresión y, de hecho, no se presentó a la vista oral.

Daniel Guzmán en el rodaje de 'La deuda', su película sobre la gentrificación y los desahucios

En total eran seis los okupas, cinco tenían 20 años y una estaba cerca de los 30, que llevaban una semana habitando su casa. "", ha afirmado uno de los jóvenes a El Salto. "", ha explicado una chica del grupo.

Una vez el grupo de "cinco hombres, uno de ellos tapado" irrumpió en la casa por la ventana del patio interior, los jóvenes empezaron a grabar y por la voz reconocieron a Guzmán como el hombre tapado. Ha sido gracias a sus pruebas que el proceso ha salido adelante, por lo que Guzmán ha sido condenado a pagar una pena de multa de 600 euros en total, aunque la Fiscalía pedía el doble, e indemnizar a uno de los agredidos con 350 euros. "La Policía nos pidió las llaves para acceder a la casa y encontrar a Guzmán. Luego, se negaron a devolvérnoslas alegando que se trataba de una 'entrega voluntaria'", ha explicado la joven.

La imagen de Guzmán

"Al enterarnos de que la casa era de Guzmán, aparentemente sensible a los problemas de vivienda, pensábamos que hubiera sido posible dialogar", ha relatado la chica afirmando que intentaron hablar con Guzmán a través de X y no les respondió. "No sabíamos que íbamos a ocupar la casa de Guzmán, pero cuando nos enteramos no pensábamos que iba a utilizar los métodos de empresas como Desokupa, cercanas a la extrema derecha", ha explicado el joven al que el director debe indemnizar.

De hecho, poco antes de producirse la agresión, Daniel Guzmán terminó de rodar 'La deuda'. La tercera película del que fue actor de 'Aquí no hay quien viva' pone el foco en la gentrificación, los desahucios y los fondos buitre. "No es lo mismo nacer en un lugar que en otro, tener una familia que otra, tener unos recursos intelectuales o económicos que otros. Entonces me gusta más la gente que se intenta buscar la vida y que necesita una segunda oportunidad", comentaba Guzmán a El Diario para promocionar su proyecto orientado al cine social.