Por Beatriz Prieto |

La undécima gala de 'Gran Hermano 19' se centró en los cinco poderes que dispuso para los concursantes y que fueron duramente criticados por gran parte de la audiencia. Cada concursante fue escogiendo un objeto, por turnos determinados por el azar, entre los cuales una sombrilla otorgó a Daniela Cano el puesto "Big Bro" hasta el final del reality. No obstante, la colombiana también sufrió el efecto negativo de dichos poderes, dado que no solo perdió brevemente a Maica Benedicto por la "expulsión fulminante", sino que además recibió la "nominación perpetua" por parte de Jorge Pérez, a quien la colombiana no dudó en criticar en pleno directo.

Jorge nomina de forma permanente a Daniela en la gala 11 de 'Gran hermano 19'

Tras descubrir el poder que le habían otorgado las cadenas que había escogido,. "He estado nominada desde la primera vez que pisé esta casa, o sea que... Gracias a España sigo aquí, así que", declaró la concursante, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó al respecto. El gallego, además, quiso exponer las razones de su decisión a la audiencia y a la propia Daniela, quien enseguida lo cortó.

"No te dirijas a mí, porque no te quiero ni escuchar", soltó la colombiana, quien tachó a Jorge de ser "una persona victimista, falsa, has puesto patas arriba a mi mejor amiga aquí y no has tenido la decencia de decírselo a la cara". "No me vuelvas a dirigir la palabra, no vuelvas a poner ni mi nombre en tu boca", recalcó Daniela. "Muy bien, me parece perfecto, Daniela", respondió Jorge, en medio de los aplausos audibles del público presente en plató. "¿Me has dado la cadena perpetua? Estupendo. Espero que la gente vea lo que eres realmente, porque yo ya lo he visto y Maica, también", añadió la concursante.

Daniela consigue el Poder del SUPERBIGBRO ????????#GHGala11 pic.twitter.com/Y3DeMuvtzp — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2024

Jorge utiliza su poder de la NOMINACIÓN PERPETUA contra Daniela ???? #GHGala11 pic.twitter.com/NHqeBB3zbU — Gran Hermano (@ghoficial) November 15, 2024

"Eres un quedabién"

Jorge procedió a defender que, "desde el primer momento en el que conocí a Daniela, siempre he estado apoyándola", y explicó de ella que "tiene ciertos momentos, ciertas actitudes, que me chocan un poquito". "Yo nunca jamás le he hecho nada", aseguró el gallego, ante una Daniela que lo negó al señalar que "sí que me lo has hecho. A mí y a los míos". "Habla con propiedad. Lo que no voy a dejar es que seas un mentiroso. No intentes quedar bien, porque eres un quedabién", añadió la colombiana, palabras a las que Jorge replicó asegurando que "me está tratando de lo que no soy".