La audiencia de 'Gran hermano 19' revoca la expulsión "fulminante" de Maica por decisión de Edi

'Gran Hermano 19' alcanzó su undécima gala semanal la noche del jueves 14 de noviembre, lo que resultó ser una noche marcada por un total de cinco potentes poderes que no gustaron demasiado a la audiencia. A pesar de las críticas, la organización siguió adelante con sus planes y, después de descubrir solo a la audiencia que Daniela Cano sería cada semana la Big Bro, descubrió a los concursantes que Edi Insua ostentaba el poder de la "expulsión fulminante" que decidió utilizar con Maica Benedicto.

Edi, helado al descubrir el regreso de Maica a 'Gran hermano 19'

, según el orden de un sorteo, cinco de los cuales ocultaban algún poder. En el caso del gallego,, por el cual descubrió que tendría que expulsar a uno de sus compañeros. Tras preguntar si "es obligatorio" y recibir una respuesta afirmativa, Edi: "Me sienta mal hacerlo, porque no considero que tenga el poder de romper la expulsión de nadie, pero a la vista de que lo tengo que ejercer, considero que Maica es la favorita para llevarse el premio, porque creo que, desde un principio, se le ha dado un bombo importante".

"Creo que la gente y la casa percibe que es la más fuerte entonces, ya que es un concurso, un juego...", añadió el gallego, a lo que sumó una disputa que habían tenido el día anterior. "Todo esto son por conspiraciones que se hacen entre ellos. No puedo hablar, no es justo", protestó por su parte la afectada, entre lágrimas, quien se despidió de sus compañeros, alguno de los cuales, como Violeta Crespo, apostaron por que no se trataba de una expulsión de verdad. Una intuición que confirmó Jorge Javier Vázquez a la propia Maica, una vez a solas en el confesionario, después de anunciárselo a la audiencia, quien tendría la última palabra.

"No considero que me tenga que ir así"

"'Gran hermano' siempre tiene un plan y nunca quitaríamos este poder a la audiencia. La audiencia deberá ratificar esta decisión con una votación exprés y decidir si es expulsada o continúa", comunicó el presentador, iniciando así una votación que duró 45 minutos. A lo largo de ese tiempo, Vázquez pudo conectar con Maica, quien defendió su permanencia en el reality: "Cada vez que me habéis salvado, he sentido vuestro calor. Estoy siendo una persona auténtica, verdadera y lo estoy dando todo por vosotros, por sacaros una sonrisa".

La murciana aseguró que "me estoy abriendo y quiero que sigáis conociéndome, este es mi sueño", al igual que argumentó que "todos somos merecedores de estar aquí, pero no considero que me tenga que ir así". "Si me tengo que ir, que sea porque me nominen y no me salve el público", añadió la concursante que, en los últimos minutos de la gala, descubrió que la audiencia había apoyado que siguiera en el concurso, por lo que su regreso a la casa dejó totalmente helado a Edi, en medio de la alegría de otros compañeros.