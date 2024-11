Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 14 de noviembre, 'Gran Hermano 19' emitió su undécima gala semanal con Jorge Javier Vázquez a los mandos y Adrián Thiam y Ruvens Pérez como últimos nominados de la semana. El duelo entre ambos concursantes se resolvió con la expulsión del segundo, que se despedía de la experiencia al reunir el 55% de los votos en su contra.

Ruvens y Adrián en la sala de expulsión en la gala 11 de 'Gran hermano 19'

45% es el porcentaje que salvó a Adrián, quien señaló en la sala de expulsión que ", porque me vaya yo o se vaya él, va a ser doloroso". "Estoy nervioso y no me gusta estar en esta situación con Adri", reconocía por su parte Ruvens, antes de que se acabara convirtiendo en el nuevo expulsado y se fundiera en un cariñoso abrazo con su compañero., lo animó el manchego.

"Súper, muchas gracias por todo", dedicó el expulsado, una vez a solas, visiblemente emocionado. Con Vázquez atento a sus palabras, Ruvens quiso "dar las gracias a todo el equipazo, a toda la gente que me ha votado, que se ha quedado la votación apretada, al Súper y a todo el mundo aquí, que me he sentido cuidado, superrespetado y muy querido". "Me habéis hecho cumplir un sueño de cuando era niño adolescente", confesó Ruvens, con voz ahogada, a lo que añadió que "me alegro por Adrián".

Ruvens se convierte en el EXPULSADO de la noche 💥#GHGala11 #GH14N pic.twitter.com/EFWlUJAuM4 — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2024

Así han recibido en la Casa la expulsión de Ruvens:#GHGala11 #GH14N pic.twitter.com/HRPt2qSaut — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2024

"Me he estado partiendo el lomo"

El expulsado pudo ver entonces cómo Adrián regresaba junto al resto de sus compañeros, que descubrían así la marcha de Ruvens. "Sé que el que más en shock se ha quedado es Edi, porque estaba seguro de que me quedaba. Pero Óscar, Manu... yo también lo sabía, lo tenía claro por el porcentaje", manifestó el manchego. Lejos de quedarse ahí, Ruvens se desahogó al opinar que "me merezco estar ahí dentro más que alguno que se ha quedado y se ha estado escondiendo". "Me he estado partiendo el lomo en este programa desde el primer día", defendió el expulsado, quien acabó señalando a Juan Luis Quintana, Nerea Minguela y Luis.