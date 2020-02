Danna Paola estuvo a punto de dejar la música y la interpretación: "Sufrí bullying y no me tomaban en serio"

Danna Paola está en uno de sus mejores momentos: está a punto de estrenar la tercera temporada de la exitosa 'Élite', triunfa con su música y además es miembro del jurado de 'La Academia', uno de los talents musicales más importantes de México. Para hablar de su carrera artística y promocionar la serie de Netflix, acudió a 'La resistencia' el martes 25 de febrero.

Danna Paola, en 'La resistencia'

Viendo las múltiples facetas de Danna Paola, David Broncano quiso preguntarle qué más se le daba bien y ella habló de sus dotes en la cocina. Sobre todo la repostería, siendo una experta con la crema catalana y en el arroz con leche. Sin embargo sorprendió con esta confesión: "Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu".

"Era una adolescente muy rebelde", añadía la invitada y el presentador apuntó: "Entiendo que los que lleváis en esto desde los tres años estéis ya un poco hasta el coño de actuar". Ella asintió asegurando que "un poco estaba ya", pero la llegada de una obra de teatro cambió su idea. "Llegó 'Wicked, en la que yo era la bruja verde, la hicimos en México una temporada y creí en mí como cantante", añadió Paola.

"La gente no creía en mí"

Sin embargo, la artista mexicana lamentaba que la decisión de abandonar el mundo artístico se debía a algo más que a estar cansada después de tantos años: "Siempre sufrí mucho bullying porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado". No obstante, Paola quiso concluir con una sonrisa afirmando que "hoy en día ya sé cocinar, canto y actúo".