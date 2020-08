Darío Madrona, creador de 'Élite', salta a Estados Unidos como showrunner de 'One of Us is Lying'

España se ha convertido en un referente audiovisual fuera de nuestras fronteras gracias al fenómeno mundial de 'La Casa de Papel', la ficción de habla no hispana más vista de Netflix. Aunque cadenas y productoras llevan décadas apostando por la exportación de nuestras producciones, el proceso se ha acelerado en los últimos años con la llegada de las plataformas de streaming. El último logro para la industria audiovisual nacional tiene nombre propio: Darío Madrona.

Darío Madrona, creador de 'Élite'

El guionista murciano cuenta con una dilatada trayectoria en nuestro país como creador de 'Los protegidos' y 'Vive cantando' en Antena 3 o 'Élite' en Netflix. Ahora, salta a Estados Unidos con un proyecto internacional para Peacock, la plataforma de streaming de NBC Universal. Según informa Deadline, el español será el showrunner de 'One of us is lying' (Alguien está mintiendo), la adaptación televisiva de la novela de Karen M. McManus.

Tras rodar el capítulo piloto a principios de 2020, escrito por Erica Saleh y dirigido por Jennifer Morrison, ha recibido luz verde por parte de la plataforma de streaming. El drama de misterio contará con una primera temporada de ocho episodios que guarda ciertas similitudes con 'Élite', así como con las ficciones internacionales 'Gossip Girl' o 'Pretty Little Liars'. 'One of us is lying' narra la historia de cinco estudiantes de instituto que son retenidos en la sala de castigos. Uno de los adolescentes muere y sus compañeros se convierten en sospechosos de su asesinato.

El reparto de 'One of us is lying'

La serie de Peacock con Madrona estará protagonizada por Marianly Tejada ('The Purge'), Cooper van Grootel ('Go!'), Annalisa Cochrane ('Into the Dark: Pure'), Melissa Collazo ('Swamp Thing (La cosa del pantano)'), Chibuikem Uche ('Ghost Draft'), Jessica McLeod ('You Me Her') y Barrett Carnahan ('Grown-ish'), entre otros actores.