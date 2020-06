Darko Peric: "Si se alarga muchísimo el atraco de 'La Casa de Papel', perderá su esencia"

El poderío de un himno histórico como "Bella Ciao", adoptado por los partisanos italianos en los años cuarenta, ha resonado con fuerzas renovadas gracias a la popularidad global alcanzada por 'La Casa de Papel'. Dentro del reparto de la propia serie, Najwa Nimri ya se había atrevido a lanzar su versión de la canción, y ahora ha llegado el turno de Darko Peric, que debuta en el mundo de la música con una reinterpretación más oscura y visceral, producida por Music in Silence. Con motivo del lanzamiento del single, FormulaTV ha podido hablar con el actor que da vida a Helsinki acerca de su irrupción en una nueva disciplina artística y sobre el futuro de su banda de atracadores en Netflix.

Darko Peric en el estudio de grabación

¿De dónde nace esta versión de "Bella Ciao" y cómo se distingue de todas las demás que han surgido en los últimos años?

DP: Esta versión nace de una colaboración con la productora de bandas sonoras Music in Silence, y sobre todo con su fundador Jesús Díaz, que es amigo mío. Cuando nos conocimos vimos que teníamos gustos similares y ese fue el inicio. No estaba claro si iba a ser "Bella Ciao" u otra canción bélica (porque "Bella Ciao" es una canción bélica), pero el hecho de que yo sea uno de los actores de 'La Casa de Papel', que es la serie que hizo a la canción famosa mundialmente, tuvo un rol importante a la hora de decantarnos por ese tema y no otro. Más que nada para reivindicarla, porque efectivamente en los últimos años se han hecho muchas versiones que tienen mucho más que ver con la "Bella Ciao" de la serie que con el himno bélico de la resistencia antifascista italiana. Por eso consideré que era mi deber hacerlo conociendo "Bella Ciao" mucho antes de la serie y conociendo su significado en algunos países (entre otros, mi país de origen, Yugoslavia, porque allí la lucha antifascista fue muy dura, mis dos abuelos por ejemplo estuvieron en la Segunda Guerra Mundial) donde no es simplemente una canción, sino más una declaración. Y la nota musical que le dio Jesús la distingue de todas las demás: no es una simple versión como las otras, es una versión original con un tono y un sabor épicos.

DP: Sinceramente, la canción la grabamos antes de la pandemia, pero todo estaba en el aire, porque la grabamos una semana antes y, por ejemplo, en Italia ya había estado de alarma y aquí se instaló enseguida. Nosotros empezamos con otra idea, pero al final con las circunstancias todo se ha transformado y realmente "Bella Ciao" tomó su forma inicial de canción de resistencia: gente cantándola en Italia, en Alemania... ¡Hasta en mi barrio cuando se salía a aplaudir a los sanitarios! Obviamente ahora los significados y las opiniones, pues ya se sabe, para cada uno... Pero para mí, "Bella Ciao" siempre ha tenido un único significado y ha sido el de ser una canción de resistencia.

Este es tu debut musical, ¿cómo de imponente ha sido estrenarte con un himno tan popular y emblemático?

DP: Un gigante como "Bella Ciao" (no solo como "Bella Ciao" de la resistencia italiana, sino también "Bella Ciao" de 'La Casa de Papel', que es mucho más actual) la verdad es que impone. Yo, como artista, siempre hago mi trabajo y no pienso en las consecuencias que va a tener, porque si empiezo a pensar en eso a lo mejor no lo hago. Para mí es un orgullo poder dejar para la posteridad mi versión de esta gran canción y, como bien dice la pregunta, es mi debut musical y espero que sea solo la primera canción de muchas más.

Darko Peric junto a Jesús Díaz, de Music in Silence

¿Cómo ha sido el proceso de colaboración con Music in Silence?

DP: Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. Los amigos de Music in Silence son unas personas maravillosas empezando por Jesús Díaz, que es mi amigo y compositor, siguiendo por su ayudante Wada Muñoz, que es la productora y que es... una crack, de verdad. Sin ella esto no habría sido posible, porque ella fue quien me presentó a Jesús y ella es una de las grandes culpables de este "Bella Ciao". Y Jesús es muy profesional y creativo, me ayudó muchísimo. Me ayudó a destapar todo mi potencial escondido y lo digo en primera persona (y eso que para mí es muy difícil) porque estoy citando a otra gente. Y claro, es una versión muy emocional desde el punto de vista interpretativo, por lo que de verdad yo solo puedo decir que estoy muy agradecido y este proceso me ha ayudado muchísimo a nivel personal. Estoy muy agradecido de estrenarme con estos grandes profesionales.

¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de lanzar la canción en esta coyuntura?

Nosotros grabamos la canción antes del estado de alarma, en un mundo diferente del mundo en el que vivimos ahora. Al principio queríamos guardarla y estrenarla después del confinamiento, pero van pasando días (y semanas, y meses) y al final decidimos que si ya teníamos la canción podíamos lanzarla. El plan era hacerlo con un videoclip, pero cuando escuché en los balcones la canción pensé que igual este era el momento. No quiero usar la palabra "ventaja", pero sí es cierto que como todo el mundo ahora está pegado al ordenador y a su móvil no hace falta tener un videoclip. A mí me gusta la idea del videoclip y sí lo haremos, pero ahora mismo es más importante escucharla que verme a mí en un videoclip.

Ya pasaste por un lanzamiento confinado con 'La Casa de Papel', ¿cómo has vivido la recepción global de la cuarta parte, que ha alcanzado unos datos brutales en Netflix?

DP: Como os decía antes, estamos viviendo en un mundo diferente y todo esto es nuevo para mí y para todos. Este fue el primer lanzamiento confinado, fue una locura porque fueron como tres o cuatro entrevistas diarias. Mi habitación de invitados se ha transformado en mi estudio de grabación de entrevistas, de lives... Tengo un estudio de comunicación en casa. Y sobre la recepción pues... 'La Casa de Papel' no deja de sorprendernos, porque cuando piensas que ya es bastante ser la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, de repente te dicen que 65 millones de personas la han visto y que se ve mucho en Rusia o en India. Es un fenómeno que no deja de sorprender.

Darko Peric como Helsinki en 'La Casa de Papel'

¿En qué momento de la cuarta parte crees que habría encajado esta versión de "Bella Ciao"?

DP: Es una pregunta muy bonita. Yo creo que la gente pensará ahora que en la muerte de Nairobi, pero yo le daría más una visión de esperanza y la pondría cuando Palermo y Helsinki hablan al final de la temporada, sentados.

¿Te imaginas un episodio musical de 'La Casa de Papel'?

DP: [Risas] No.

De cara al futuro, ¿cómo te gustaría expandir esta faceta musical?

Seguramente haré más canciones con Music in Silence y, después, me gustaría colaborar con la gente que vibra en la misma frecuencia que yo. Me gusta mucho la música de autor, los autores clásicos como Leonard Cohen, Tom Waits, Gainsbourg, Bob Dylan, Nick Cave o incluso Adriano Celentano... Toda esta música me gusta mucho y me gustaría ir por ahí. Soy nuevo en esto, así que estoy abierto.

Y si seguimos mirando hacia delante, ¿qué podemos esperar de la quinta parte de 'La Casa de Papel'?

DP: Sinceramente yo creo que esto tiene que acabar en algún momento, yo creo que hay que acabar con el atraco porque alargarlo muchísimo va a perder su esencia.