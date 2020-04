'La Casa de Papel 4' es lo más visto de Netflix en el primer trimestre de 2020 con 65 millones de usuarios

El éxito de Netflix en el primer trimestre de 2020 firma con nombre español. 'La Casa de Papel' se alza como lo más visto con su cuarta parte y más de 65 millones de usuarios han seguido disfrutando de la continuación del atraco del Profesor y su banda en el Banco de España. Se convierte así en el contenido de mayor éxito a nivel internacional, por encima incluso de 'Tiger King', título revelación de la temporada.

De esta manera, el docurreality que aborda la vida de Joe Exotic queda en, tal y como informa la plataforma en una carta dirigida a sus inversores. Los respectivos éxitos de ambas series quedan algo lejos del de ' The Witcher ', que a finales de 2019 sumaba un total de 76 millones de usuarios.

La parte 4 de 'La Casa de Papel'

Cabe recordar que Netflix modificó entonces su método de medición y pasó a contabilizar como reproducción a partir de los dos minutos de visualización de una serie o película, "suficiente para indicar que la reproducción fue intencionada". La compañía estadounidense considera que este sistema se acerca más al de plataformas actuales como YouTube, que cuenta a partir de los 30 segundos, que a las mediciones tradicionales.

Por otro lado, en la misma carta el CEO Reed Hastings informa de que el número de suscriptores de Netflix ha crecido a los 183 millones en todo el mundo, 16 más que en el trimestre anterior. Entre los estrenos destaca 'Jugando con fuego', que se ha convertido en la competición más vista de su historia, y señala el gran crecimiento de su mercado en Islandia y Corea del Sur, previsiblemente por la incorporación de contenidos locales. En relación al primer caso, 'Los asesinatos del Valhalla' ha arrancado con éxito también en nuestro país.

'Tiger King', al nivel de 'Stranger Things'

El cambio de medición provoca que 'The Witcher' no se pueda comparar con el que es el gran éxito de Netflix en su historia, 'Stranger Things'. No obstante, la sorpresa de 'Tiger King' ha conseguido incluso situarse al nivel de esta última, según datos de Nielsen, una empresa externa centrada solo en territorio estadounidense que opera con otros baremos de medición. En sus diez primeros días consiguió 19 millones de usuarios, superando a la segunda temporada de los niños aventureros (17,5 millones) y acercándose a la tercera (20,5 millones).