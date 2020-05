'White Lines', del creador de 'La Casa de Papel', podría contar con tres temporadas en Netflix

'Vis a vis' y 'La Casa de Papel' han consagrado a Álex Pina como uno de los creadores televisivos más cotizados del momento. Esa reputación no solo le ha llevado a no parar de presentar proyectos, sino que también le ha servido para dar el salto a la producción internacional bajo el paraguas de Netflix con 'White Lines', la cual ha desarrollado junto a Left Bank Pictures, responsables de 'The Crown'. Ante el inminente estreno del thriller -el 15 de mayo- ambas partes de la producción han desvelado a Deadline cómo surgió el proyecto y cuáles son sus planes de futuro para el mismo.

Laura Haddock en 'White Lines'

A falta de conocer el impacto que generará con su lanzamiento en la plataforma de streaming, Andy Harries, cofundador de Left Bank, se ha mostrado optimista. Como indica el medio citado previamente, 'White Lines' ha sido concebida con tres temporadas en mente, aunque esa hoja de ruta dependerá del éxito que coseche la primera de ellas, que surgió como una respuesta europea a 'Narcos', tomando como base la tumultuosa isla de Ibiza.

La idea original nació en la mente de Harries, que confió en Pina para darle forma y aportarle su característico toque de espídica intriga sin perder la esencia de la cultura española ni de la inglesa. "Espero que a la gente que vea la serie le encaje correctamente. Los españoles hablan español coloquial a su ritmo natural y el inglés también es natural," asegura Harries, que destaca el valor de la serie en tiempos de coronavirus: "Las ficciones llenas de luz y paisajes hermosos siempre son importantes. Estamos en un momento fantástico [para estrenarla]. La gente no puede ir a las Islas Baleares ahora mismo y esto es lo mejor a lo que pueden acceder."

Drogas, fiesta y música electrónica

La trama de 'White Lines' gira en torno a una joven inglesa, interpretada por Laura Haddock, que se desplaza a Ibiza para investigar la muerte de su hermano, un mítico DJ cuyo cadáver ha aparecido tras veinte años en paradero desconocido. En ese proceso de arrojar luz sobre la oscuridad de la noche ibicenca, la protagonista encontrará todo tipo de mentiras y obstáculos. En el reparto también nos encontramos con Daniel Mays, Marta Milans, Pedro Casablanc o Juan Diego Botto.