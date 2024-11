El temple de David Broncano ante el asalto de Vito Quiles y la "increíble edición" de su entrevista

Por Pablo Fernández Pérez |

Vito Quiles es un periodista que se caracteriza por hacer entrevistas por la calle a famosos relacionados con el foco mediático o la política para luego subirlas a su perfil de X. Las preguntas que suele hacer son crudas, directas, incluso agresivas en según qué ocasiones, pero, de esta forma, él gana repercusión. La última celebridad ha sido David Broncano.

David Broncano en 'La revuelta'

El presentadory este le preguntó sobre ' El hormiguero ', su sueldo, el dinero público, las cortinas de humo o Pedro Sánchez, siempre de una forma un tanto invasiva. Algunas de las preguntas eran:, "¿Todo el dinero que cobras no se podría destinar a otras cosas?" o

David Broncano parecía contestar como podía a esas preguntas: "¿Tú conoces como funciona el Estado español? Las partidas presupuestarias no pasan de una cosa a otra", "Trabajamos ahí 100 personas, hay que pagarlas" y "Del caso Koldo no hablo porque yo no soy periodista" fueron algunas de sus contestaciones. Pero lo realmente polémico llegaba cuando el presentador contestó, molesto, a la publicación de Quiles.

Me he encontrado a Broncano y ha pasado esto: pic.twitter.com/CeIo6PHkV2 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 28, 2024

La respuesta de Broncano

Broncano, al ver en X la entrevista, decidió volver a esta red social tras estar más de dos años sin utilizarla y quiso dar a conocer que, al parecer, estaba tan recortada y editada que se malentendía su postura. Su respuesta fue: "Vito, pero al menos sube los dos vídeos enteros, que me has tenido un cuarto de hora ahí de charla para esto. Increíble edición vaya fenómeno", escribía en primer lugar. "Pero si ya hemos tenido esa conversación en directo, y la tienes tú ahí en tu móvil, qué más quieres, venga ¡sube los dos vídeos enteros Vito!", replicaba de nuevo Broncano tras la petición de Quiles de que le llevase a 'La revuelta' para "tener esa conversación en directo":