Pepe Navarro dispara contra Paolo Vasile y Antena 3 por "mutilar la televisión", al alabar a David Broncano

Por Beatriz Prieto |

La madrugada del viernes 29 de noviembre, '59 segundos' reservó su recta final para un debate sobre la televisión, centrado en la competitividad entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'. Tras repasar ciertos paralelismos entre 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'Crónicas marcianas', con sus presentadores Pepe Navarro y Xavier Sardà, el primero de ellos decidía no pronunciarse sobre un posible favorito entre el programa de David Broncano y Pablo Motos, de los cuales alabó distintos aspectos.

'59 segundos' debate sobre la rivalidad entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'

, para después reconocer que "a mí me parece increíble lo que ha conseguido Motos durante diecinueve años, merece un respeto y no hay motivo para juzgarlo.y eso es incuestionable". "Broncano también lleva casi diez años, me parece, en otro tipo de televisión, de otra manera más caótica", destacó el expresentador. Asimismo, Navarro señaló que ", cosa que ha estado ausente durante los últimos veinte años".

"La televisión ha sido totalmente mutilada por el señor Vasile y alguna gente de Antena 3, pero por una razón muy sencilla: es más fácil para un directivo, un formato, que la personalidad de un tipo que hace un programa de autor", añadió el invitado. Navarro apuntó al porqué de su reflexión: "En el programa de autor, ese señor le puede poner en discusión las ideas de televisión. Un formato, no. Lo presenta cualquiera". "¿Qué ha ocurrido? Durante veinte años no ha aparecido ni un solo buen comunicador, gran comunicador, que se enfrente a una pantalla y sea su personalidad la que te transmite, que es lo que hace Broncano", opinó Navarro.

¿Eres más de Broncano o más de Pablo Motos? Esta es la pregunta que necesitamos resolver ahora.#59Segundos con @GemmaNierga

?? https://t.co/pn9qfh6OLC pic.twitter.com/QPr5f2UGYo — La 1 (@La1_tve) November 28, 2024

"Quitas a Broncano, y 'La revuelta' no existe"

"Ese programa, quitas a Broncano, y no existe. Y eso es lo que la televisión ha mutilado en los últimos años", remató el expresentador, sobre 'La revuelta'. Al cordobés se sumó Boris Izaguirre, al señalar que "lo maravilloso" del jienense "es la manera de cómo se relacionan los personajes con Broncano y el programa mismo, y el programa con su audiencia, desde esa modernidad, ese cambio de tendencia". No obstante, cuando el escritor y Sardà acabaron posicionándose a favor de Broncano, Navarro opinó "que es injusto, porque estamos hablando de un profesional que se deja la piel, que es Pablo Motos, como todos los que hemos hecho televisión".