David Broncano cumple su sueño en el último programa de 'La resistencia' en Movistar Plus+

Por Joan Centelles Martínez |

Antes de saltar a La 1, David Broncano y 'La resistencia' tenían que cerrar una etapa en Movistar Plus+ que comenzó hace ya siete años. "Hoy es el último día de la temporada y último programa de Movistar Plus+ (...) Hoy puede pasar cualquier cosa....", vaticinó Broncano al empezar el programa de este jueves 4 de julio. No se equivocaba, y es que tras más de 800 programas en antena, el programa se despedía por todo lo alto con la actuación musical de Arturo Valls, los combates de aikido de Ernesto Sevilla con el público o la inesperada aparición de Antonio Resines, que casó a Jorge Ponce con "la calle" en la que tantos buenos momentos había vivido.

Maná en 'La Resistencia'

", expresó Broncano, que no pudo cerrar de mejor forma su etapa en la cadena de pago.De hecho, recordó que les había puesto los primeros en la lista de invitados que hizo como deseo de que vinieran ya en la primera temporada. "", exclamó el presentador, que finalmente cerraba un círculo.

Broncano les confesó al grupo su admiración, y al comentarles que "Ángel de amor" era su canción favorita, estos le propusieron un trato. "La tocamos en Madrid pero tienes que subir al escenario con unos boxers, calcetines largos y una camiseta de tirantes", le comentó Fernando Olvera al presentador. Broncano prometió cumplir este reto e incluso con "una pandereta en la mano". "Me comprometo ahora mismo. Llevo toda la vida entrenando para ese momento", aceptó.

Preguntas clásicas

En el último programa de la temporada no podían faltar las preguntas de sexo y dinero. "Estaréis forrados", les comentó Broncano a los integrantes del grupo, que no tardaron en señalar a Juan Calleros como el que más dinero tenía de los cuatro al ser el que más ahorra. Y al sacar la del sexo, Fernando Olvera se sorprendió con la pregunta. "Oye, ¡qué irreverente programa, cabrón! Llevamos 30 años y nunca hemos estado en un programa así", comentó el vocalista principal. "¿No te censuran?", le preguntó. "Vamos a echar de menos a la gente de Movistar", contestó el presentador.

Como colofón final, el grupo interpretó tres de sus temas, antes de que Broncano les agradeciera la visita y despidiera finalmente esta etapa en Movistar Plus+. "Para nosotros ha sido muy especial que estéis aquí en el último programa. Estamos muy contentos. Ha sido muy bonito y especial", expresó, para después prometer traerles de nuevo como invitados en la siguiente temporada, que arrancará a partir de septiembre en TVE.