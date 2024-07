Por Alejandro Burrueco Marín |

Desde RTVE han estado aprovechando los últimos partidos de la Eurocopa 2024, que han tenido unas audiencias que hacía tiempo que no se veían en televisión, para que el narrador Juan Carlos Rivero fuese anunciando de manera oficial que David Broncano llegará en septiembre a la cadena pública. Llegará Broncano, pero no 'La resistencia', puesto que el nombre le pertenece a Movistar Plus+ y no parecen haber llegado a un acuerdo.

Spot de RTVE anunciando el programa de David Broncano

, según informa El Televisero, por lo que todo apunta a que este podría ser el nombre de su nuevo programa., aunque ha sido más precavido al evitar reutilizar la palabra y así no tener que hacer cambios de última hora como Fabricantes Studio y su ' Ni que fuéramos Shhh '.

"Ya podemos anunciar que a partir de septiembre, David Broncano llega a RTVE. Cada noche, de lunes a jueves, después del 'Telediario'", anunciaba Rivero el nuevo espacio. Además, en la final que dio la victoria a España dieron un paso más allá emitiendo el primer spot del programa, todavía sin confirmar el nombre. "Señora, que me voy a La 1, después del 'Telediario' no se me acueste", anuncia el propio Broncano en el anuncio.

Broncano para todos

El spot cierra con el lema "Broncano para todos". En el mismo anuncio se hace un guiño a las críticas que ha recibido RTVE por el fichaje y su lucha abierta para superar en audiencia a 'El hormiguero': "Las y los españoles tienen derecho a una televisión de calidad, una televisión que hable de lo que unos une, de lo que de verdad importa". Por su parte, Broncano ya se despidió de Movistar Plus+ el pasado 4 de julio tras más de mil programas.