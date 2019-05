David Cantero defiende a Isabel Jiménez ante las críticas a su temprano regreso a Telecinco: "No es el lugar"

A finales de marzo, Isabel Jiménez se despedía por un tiempo de 'Informativos Telecinco' antes de dar a luz a su primer hijo. Tras una breve despedida en el programa por parte de su compañero David Cantero, la presentadora ha pasado dos meses lejos de las cámaras a raíz de su baja por maternidad, período al que ha decidido poner a fin a partir del lunes 3 de junio, cuando volverá a su puesto al frente del formato junto a Cantero.

David Cantero e Isabel Jiménez en 'Informativos Telecinco'

El periodista fue el encargado de dar la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde Cantero ha compartido una imagen junto a Alba Lago, su compañera en 'Informativos Telecinco' durante el permiso de maternidad de Jiménez. "Ha estado unas semanas con nosotros en la edición de 'Informativos Telecinco a las 15 horas, demostrando que es una estupenda periodista y presentadora y, lo más importante, ¡una gran compañera! También te echaremos de menos", alabó el presentador, que tuvo ocasión de despedirse brevemente de Lago ante las cámaras.

"El lunes vuelve Isabel Jiménez", añadió Cantero. Una noticia que se convirtió en foco de críticas por parte de algunos usuarios de la red social, dado que la baja por maternidad abarca un total de 16 semanas, mientras que el regreso de la presentadora supondría que solo ha estado de permiso la mitad. "Por cierto, los que tengan ganas de debates absurdos y polémicas estériles este no es el lugar; mejor el convulso Twitter. ¡Gracias!", añadió el presentador, ante los comentarios generados.

Permiso compartido

De hecho, David Cantero se vio obligado a responder a las críticas, con el fin de defender a su compañera. "Me agota responder este tipo de afirmaciones, pero ahora la baja es ¡compartida!", comunicó el periodista, antes de explicar que ahora era el "papá" quien "se ocuparía a tiempo completo del pequeño". "No sabe usted nada de su horario ni de sus niñeras ni de sus circunstancias, si quiere polemizar, ¡busque otro foro!", concluyó Cantero, señalando que "no era Twitter".