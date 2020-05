David Cantero pone en valor la profesionalidad de su hijo Álvaro Berro: "No es un enchufado"

David Cantero está muy orgulloso de su hijo y compañero Álvaro Berro, con quien coincide en la redacción de 'Informativos Telecinco'. El presentador de la edición de sobremesa ha compartido una imagen en redes sociales acompañada de un emotivo texto en el que saca pecho por la profesionalidad del que ha seguido sus pasos.

David Cantero y Álvaro Berro

"Muy orgulloso de mi hijo Álvaro, que desde el primer momento, como tantos otros compañeros, ha pasado lo peor de la pandemia informando tirado en la calle, sin poder refugiarse en la redacción", se puede leer en su cuenta de Instagram. Cantero señala que Berro ha tenido que "malvivir" y "malcomer" en su "minúsculo coche" en "horarios duros e intensivos" y cerca de "situaciones y momentos muy dramáticos".

También destaca que su hijo ha trabajado "en unas cuantas cadenas de diferentes grupos, públicas y privadas" y desmiente que se haya aprovechado de la posición de su padre en cualquier momento: "No, no lo he fichado yo ni es, como insinúa algún cretino insatisfecho al que no voy ni a mencionar, un 'enchufado'". De hecho, a Berro se le acaba en breve un contrato temporal por una sustitución por baja médica, aclara su padre.

Cantero explica sus apellidos

Así pues, defiende que los méritos que ha alcanzado su hijo se deben "a su buen hacer, su buen talante, su profesionalidad y la amplia experiencia que ya acumula". "No usa el apellido de su madre solo para no ser tachado de 'hijo de', aunque también... Su primer apellido, como el mío, es Fernández, demasiado común, y a los dos nos gusta más utilizar el segundo", aclara el conductor de 'Informativos Telecinco 15:00'. "Lo primero para mí es que es un tipo humilde y sencillo, una buena persona que se hace querer, un buen ejemplo para sus hermanos", concluye su padre, orgulloso.