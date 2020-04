David Cantero, parado en un control policial camino a 'Informativos Telecinco': "Me han dado las gracias"

La mayoría de quienes siguen acudiendo a su puesto de trabajo en estos días de cuarentena se ha encontrado con control de la Guardia Civil, que vigila que los ciudadanos no salgan de casa a no ser que sea estrictamente necesario. Eso le ha ocurrido al presentador de 'Informativos Telecinco 15:00', David Cantero, que de camino a los estudios de Mediaset ha sido reconocido por un agente.

David Cantero, presentador de 'Informativos Telecinco'

"Hoy me ha pasado algo que me ha enorgullecido, que me ha animado a seguir haciendo nuestra tarea lo mejor posible cada día", ha explicado ya desde la redacción de informativos a través de Instagram. "Me han parado en un control y el agente de la Guardia Civil que me ha pedido la documentación, tras reconocerme, me ha dado las gracias de corazón por lo que hacemos, por contar lo que sucede e intentar concienciar a la gente para que se quede en casa", ha recordado con satisfacción.

"He sido yo el más agradecido, por supuesto, y así se lo he hecho saber", ha recalcado para poner en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, antes de lanzar una advertencia a los insolidarios. "Llovía a mares y ahí estaban, calados y cumpliendo con su deber, controlando para que un puñado de cretinos que se toman esto a guasa, no estropeen todo lo que con tanto sacrificio la mayoría estamos consiguiendo", c No me cansaré de repetirlo: ese puñado de miserables que se saltan las normas y el confinamiento, unos cuantos miles, nos ponen a todos en peligro y tenemos que desenmascararlos y denunciarlos".

Imagen de la cuarentena

David Cantero se ha mantenido al frente de los informativos de mediodía en Telecinco durante toda esta cuarentena. El madrileño ha sido testigo de la evolución de la pandemia y también se ha convertido en el protagonista de una de las imágenes más curiosas de esta etapa, cuando enseñó junto a Isabel Jiménez a llevar a cabo un adecuado lavado de manos con gel desinfectante en directo.