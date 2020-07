'De hoy en un año' se estrena el 13 de julio en el late night de Antena 3 tras dos años guardada en el cajón

Antena 3 llevaba varios días anunciando el estreno de 'De hoy en un año', uno de los formatos que Pedro García Aguado realizó para la cadena durante el tiempo que duró su contrato con Atresmedia. Adaptación del formato 'This Time, Next Year', el grupo ha decidido ponerle fecha al fin, pero no será dentro de la franja de prime time.

Pedro García Aguado, presentador de 'De hoy en un año'

Antena 3 estrena 'De hoy en un año' el próximo lunes 13 de julio a las 00:30 horas. Parece ser que el grupo no ha encontrado hueco para este formato en su prime time pese a que el cine está presente en esta franja en seis de los siete días de la semana. Así pues, el programa de García Aguado se enfrentará contra 'Animales nocturnos', que lleva unas semanas de emisión en Telecinco con Cristina Tárrega.

Después de casi dos años guardada en el cajón, Antena 3 se ha decidido a estrenar al fin este curioso formato que sigue a una serie de personas que quieren cumplir sus sueños. Estas tienen 365 días para lograrlo, de modo que, pasado ese tiempo, regresan al plató para que se descubra si fueron capaces de ello. Aunque en 2018 estuvo listo para su emisión, la preproducción de este programa se traslada a 2016, cuando la privada anunció su compra y la búsqueda de su casting.

El paso de Pedro García Aguado por Atresmedia

Atresmedia fichó a Pedro García Aguado tras la salida de este de Mediaset. El que estuviera al frente de 'Hermano mayor', realizó para el grupo de San Sebastián de los Reyes varios formatos, como 'Eso que te ahorras', 'Cazadores de Trolls' y 'La isla'. Su contrato terminó a finales de 2018 cuando todavía faltaba por emitirse la segunda edición de 'La isla' y 'De hoy en un año', hecho que produjo malestar en el presentador, que afirmaba no comprender el trato que le dieron en la cadena ni a él ni a sus programas.