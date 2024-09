Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'Gran Hermano: Límite 48 horas' desveló la noche del martes 24 de septiembre los secretos de los concursantes de la casa pequeña. Entre ellos, el hecho de que Ainara era en realidad Violeta Crespo, la examiga de Nerea Minguela de la que esta tanto había hablado en la casa, lo que dio a la organización una razón para reunir a la manchega con Edi Insua a solas, en el confesionario, para que le aclarase todo tras los besos que habían compartido. Un momento que, aunque feliz para una y algo desconcertante para el otro, produjo un efecto totalmente opuesto en plató, donde sus defensoras acabaron manteniendo una fuerte disputa.

Violeta y Edi en el confesionario en la tercera gala de 'Gran hermano: Límite 48 horas'

Jorge Javier Vázquez aprovechó para preguntar a Eva, amiga de Edi,, algo que confirmó la defensora del gallego: "No me gusta el doble juego, no me gusta lo que hace y dice por atrás. No es clara"., momento en el que la defensora del gallego recordó que Violeta había dicho que Edi no le gustaba y no quería una relación con él, además de que había señalado que era mayor para ella., contratacó Laura.

"Tenía una pareja de 39 años, y Edi tiene 34", lanzó la amiga del concursante, en una clara referencia al supuesto novio de Violeta que había hablado para 'Socialité'. Dicha referencia no gustó nada a la madre de la manchega, quien de hecho lo desmintió en el mismo programa. "¿Quién ha dicho eso? ¿Lo sabes tú cariño? A lo mejor es una persona que quiere hacer daño a mi hija, ¿vale?", replicó Laura, antes de subrayar que "no ha sido pareja ni ha sido nada, así que primero entérate y luego hablas las cosas". "Yo digo lo que veo", insistió Eva. "Tú defiendes a Edi y yo defiendo a mi hija, ¿vale? Pero no te permito que hables de esas cosas", manifestó la madre de Violeta, apuntando con el dedo a la defensora de Edi, a pesar de que Vázquez estaba en medio.

"¡A la puta calle tu hija!"

La tensión llegó hasta el punto de que el presentador puso la mano en medio, en un flojo intento de calmar las cosas, mientras Laura soltaba "a la puta calle, porque es un falso con mi hija". "Pues yo digo: '¡A la puta calle tu hija!", replicó Eva, momento en el que la madre de Violeta se puso en pie para encararla. "No te permito que hables así de una niña de 22 años, ¿vale?", saltó Laura, tras lo cual recordó la mención de la supuesta pareja de su hija, algo que calificó "de ser mala y falsa como él". "Yo estoy juzgando un concurso y como se presta a eso, yo puedo opinar", defendió Eva. "No, estás juzgando a mi hija fuera", insistió la defensora de Violeta.

Además, Laura le echó en cara que, para su interlocutora, su hija "ayer era encantadora", mientras que la amiga de Edi confesó que no le gustó nada que ella hubiera pedido que el gallego se fuera "a la puta calle" en la última gala. "No me des esos golpes", protestó Vázquez, ante los aspavientos de la defensora de Edi, momento en el que el presentador se puso en pie y puso mayor empeño en calmar las cosas. "Eres una maleducada, has dado en un punto feísimo. Eso no se hace. Es una niña de veintidós años y no sabes lo que ha pasado fuera. ¡Maleducada, eres igual que Edi!", insistió la madre de Violeta, antes de que Vázquez tomara su mano y la llevara al otro extremo del plató.