Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'OT 2023' está a punto de echar el cierre a la Academia, pero todavía queda por conocer quién se hace con los 100.000 euros del premio. Para ello, este lunes 19 de febrero, los seis finalistas deberán cantar una canción que han escogido y los tres más votados repetirán la actuación de la gala 0. Además, los concursantes que siguen en la competición unirán sus voces a las de los expulsados para interpretar el himno de la edición.

Denna y Violeta Hódar en 'OT 2023'

Mientras que los finalistas siguen en la lucha por hacerse con el primer puesto en el concurso,. Un ejemplo de ello es Denna , la cual ha lanzado su single '404' y ha concedido varias entrevistas. De hecho, este domingo 18 de febrero, Alejandra Castelló en el podcast 'La aldea'.

En esta entrevista, la cantante ha jugado a un juego en el que debía responder con sí o no a las preguntas de los presentadores y ha revelado algún que otro secreto de 'Operación Triunfo'. "¿Ha habido sexo dentro de la Academia?", le ha preguntado Uri Sàbat, llevándose como respuesta una afirmación de Denna. Por su parte, Alejandra Castelló ha querido saber si se han mantenido las relaciones sexuales cuando había más gente en la habitación.

Sabe que ha habido sexo, pero no ha escuchado nada

Denna ha confirmado que eso ha ocurrido y la presentadora ha alucinado: "A ver, un momento, esto es un drama. Yo he entrado en esa habitación y esa habitación es muy pequeña y las camas están muy juntas". "Pero no es tanto, te lo juro que no es tanto. Yo nunca he escuchado nada. Me consta que ha habido y yo nunca he escuchado nada", ha respondido la artista.

"Yo te digo que si tú estás en las literas esas, arriba o abajo, y alguien está arriba o abajo haciendo otra cosa, se mueve", ha rebatido Alejandra Castelló. En ese momento, Denna ha asegurado que ella no compartió litera con alguien que mantuviese relaciones sexuales: "A mí no me tocó". Asimismo, la participante de 'OT 2023' ha revelado que ha habido una persona que la ha decepcionado fuera de la Academia, pero no ha querido dar ningún nombre.