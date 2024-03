Por Redacción |

A pesar de que fue el 13 de marzo de 2024 cuando Ana Rosa Quintana entrevistó a Antonio Ruiz, el hombre agredido por gordofobia en el metro de Madrid, las redes sociales siguen todavía reaccionando al desafortunado comentario de la presentadora de televisión con el afectado. Durante el programa, 'TardeAR' emitió el vídeo en el que se puede ver cómo un hombre gritaba "gordo de mierda, me estás aplastando, vete de aquí" a Ruiz, que tan solo se había sentado a su lado.

Antonio Ruiz y su abogado en 'TardeAR'

", explicaba el afectado, que conectaba con 'TardeAR' acompañado de su abogado. "Agrede a mi mujer, ella intenta sentarse allí y le pega un empujón. Cuando toca a mi mujer... Afortunadamente todo el vagón me apoyó, pero me hizo sentir una humillación terrible", explicaba Antonio Ruiz.

"Nos encontramos con un delito leve de amenazas, vejaciones y agresión verbal", comentaba el letrado Alfredo Arrién. "¿Hay una denuncia cruzada?", se preguntaba Quintana. "Al recibir la notificación del juicio también pone que yo había sido denunciado por agresión. Yo no me reconozco en esas imágenes. La violencia en mi vida no existe", respondía Antonio Ruiz, que dio una especia de bofetón a su agresor después de empujar a su mujer.

Una broma fuera de lugar

Era entonces cuando Ana Rosa Quintana soltaba el desafortunado comentario, que no hizo gracia ninguno al afectado. "Como no haya denunciado por aplastamiento...", decía, riéndose mientras Ruiz y su abogado permanecían callados. "Yo veo un delito de odio clarísimo", añadía Quintana, cerrando la conexión con el hombre que sufrió una agresión gordófoba en el metro.