Ana Rosa Quintana abandona 'TardeAR' para ir al fútbol: "Me voy a ver a mi Atleti"

'TardeAR' ha vivido un momento bastante curioso. Ana Rosa Quintana, presentadora principal del espacio, se ha ido antes de que acabase el programa para sorpresa de los espectadores. La madrileña ha avisado de que se marcharía antes y no ha dudado en desaparecer del plató cuando lo ha visto oportuno.

Pasada la mitad de la tarde, el programa de Telecinco iba a analizar la última hora de la prensa del corazón y de las portadas de revistas. Ana Rosa Quintana recibía a sus tertulianos y alo que ya dejaba entrever que se tendría que poner al frente de espacio.

Antes de arrancar la sección, la presentadora advertía: "Perdonadme, pero me voy a hacer un Kate Middleton. Si luego no me veis, no me ha pasado nada. Aviso a todo el mundo". Ana Rosa mostraba su lado más futbolero: "Me voy al Metropolitano a ver a mi Atleti, y hay que llegar hasta allí, hay que aparcar, hay que subir", comentaba sobre el partido que se disputaba en la capital.

La comunicadora, poco después, se quitaba el micrófono y marchaba hacia el encuentro de la Champions contra el Inter de Milán. Antes de abandonar el programa y entre bromas se declaraba muy seguidora del club madrileño: "Los atléticos tenemos que apoyarles", añadía antes de dejar el espacio en manos de Frank Blanco.