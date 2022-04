La noche del jueves 7 de abril, Telecinco celebró la final de 'Secret Story: La casa de los secretos' en la que Rafa Martínez se proclamó como el ganador. Antes de que eso ocurriera, el vencedor y sus dos compañeros finalistas, Adrián Tello y Marta Jurado, se enfrentaron a algunas de las polémicas que habían vivido en la casa, entre ellas, la mala relación de la pareja con Nissy Lahr. Ambos, de hecho, terminaron discutiendo con su excompañera, momento en el que el aragonés lanzó unas palabras que, para una parte importante de la audiencia, coincidía con sus sospechas sobre la expulsión de Lahr, y que fueron inmediatamente matizadas por un serio Carlos Sobera.

Carlos Sobera matiza las llamativas palabras de Adrián sobre la expulsión de Nissy de 'Secret Story'

En medio de acusaciones de muebles por parte de Lahr hacia Tello y Jurado, e incluso por parte de Martínez, Cora Vaquero le señaló a la marroquí que "por eso están ellos ahí, y tú no", al igual que recordó, sobre su expulsión, que "te fuiste conmigo, guapa". En medio de la tensión, Sobera instó a Lahr a "respetar turnos de palabra": "si no lo hacemos, voy a empezar a sacar, uno a uno, a la calle, y lo saco yo personalmente". "¿Ha sido capaz de sacar lo peor de vosotros?", planteó entonces el vasco a Tello y Jurado. "Para mí, sí ha sido una persona capaz de sacar lo peor de mí o incluso de venirme abajo, porque a mí me frustraba", confesó la segunda, quien recalcó que había esperado, simplemente, "que nos entendiésemos y, contigo, era imposible". "Tú tampoco hiciste el ejercicio con ella, de intentar escucharla y ver por qué tiene ese comportamiento", intervino Álvaro López

"Al final era un cúmulo de que todos los días había una discusión por una cosa o por otra, pero no solo era conmigo, era con toda la casa", explicó por su parte Tello quien, ante las continuas réplicas de Lahr, soltó que "espero que no se te haya hecho bola verme estos meses en la pantalla". "Y tu carpetazo, ¿qué?", lanzó la aludida, tras lo cual acusó al aragonés de haber dicho en la casa "que vas a ir a por mí". "Me habéis hecho la vida imposible, cuatro personas contra una. Todo está grabado", recalcó la exconcursante, sobre Tello, Jurado, Vaquero y Colchero. "¿Sabes cuándo fue eso? Después de que tuviera que verme el psicólogo, porque era insoportable estar contigo. Y por eso te pusieron la expulsión el domingo, que te ha echado el programa", manifestó Tello. "Mira, Puñitos, cállate, mejor, o te hundo", contestaba una tensa Lahr, tras lo cual se producía un incómodo silencio que Sobera tuvo que atajar.

"Por eso te pusieron la expulsión del domingo, que te ha echado el programa" #SecretFinal pic.twitter.com/bljp9Su3uN — E.Sweet (@eliamsweet) April 7, 2022

"¿Qué sabe él que no sepa yo?"

"Vamos a ver, esto de que el programa echa. No hemos echado absolutamente a nadie", declaró el presentador. "Él mismo lo dice, vamos a ver. ¿Qué sabe él que no sepa yo?", cuestionó Lahr, mientras Sobera añadía que las expulsiones se daban por "las votaciones, por el público". "A eso me refiero. El público la echó a ella en lugar de a Cora", coincidía el aragonés, al mismo tiempo que Lahr insistía en su pregunta. "Oye, por favor, estoy hablando yo", cortó Sobera, muy serio. El presentador apuntó que "luego todo el mundo confunde las cosas" y recalcó que "el programa no echa a nadie, ni siquiera a mí, por malo. Es el público el que vota y echa a la calle. Y tendrán sus razones, dejémoslo claro". "Es que él sabe mucho, más que tú y que yo", indicó Lahr a Sobera, con ironía. Las palabras de Tello no pasaron desapercibidas para parte de la audiencia, a gran parte de la cual le llamó la atención que, justo cuando se decidió de forma precipitada hacer una doble expulsión semanal, Lahr, una de las aparentes favoritas, quedó fuera del reality.