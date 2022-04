La segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su semifinal la noche del jueves 31 de marzo, en la que Adrián Tello, Carlos Peña, Marta Jurado y Rafa Martínez se jugaban su pase a la final, en manos de la audiencia. Un público que optó por dejar fuera a Peña, quien se quedaba fuera del concurso al ser la concursante menos votada entre los finalistas.

Los cuatro finalistas de 'Secret Story', antes de conocer la eliminación de Carlos

Como había sucedido con Cora Vaquero en la gala del domingo 27 de marzo, cuando la concursante se cayó de la lista de finalistas al ser la menos votada entre los cinco habitantes de la casa de los secretos, el programa repitió dicho recurso tan solo cuatro días más tarde. Por entonces, de nuevo con Sobera, a organización mostró el reparto de los porcentajes entre los dos concursantes menos votados, que se situaron en un 6,6% y un 2,5%, mientras que los otros dos eran una absoluta incógnita, pero que bastaba para determinar que el público tenía unos claros favoritos a alzarse con la victoria en la edición.

Ya en la recta final de la cita, el programa reunió a los cuatro finalistas en una estancia donde el presentador comunicó que el concurso de Peña había llegado a su fin. "Lo siento mucho, Carlos, siento que te caigas de la final en el último instante", lamentó el vasco, ante una concursante a la que, "obviamente, me hubiese encantado poder llegar a la final y ganar". "No sé qué decirte, todavía no me lo creo. Me hace falta poner el pie fuera para darme cuenta realmente lo que ha pasado", confesó Peña, tras lo cual añadió que "no pasa nada". "He llegado muy lejos. Éramos diecisiete personas las que hemos entrado a concursar. Entré la cuarta y me quedo con el cuarto puesto, y creo que esto, obviamente, ha sido muy positivo", declaró la finalista.

¡Carlos (@Fucking_Pena) se convierte en el último expulsado de Secret Story! #SecretSemifinal pic.twitter.com/eg4W1L3b4S — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 31, 2022

"Has sido un grandísimo concursante"

"Mi premio ha sido conocer a mis compañeros, os lo digo de corazón; ha sido poder estar aquí, conocerme a mí, evolucionar, avanzar, incluso quitarme miedos e inseguridades que tenía encima", manifestó la madrileña, satisfecha, tras lo cual Sobera comunicó a los compañeros de Peña, Tello, Jurado y Martínez, que eran los tres finalistas. Tan solo unos minutos más tarde, la madrileña ya se mostró algo más emocionada ante el hecho de tener que despedirse de sus compañeros y del reality, consciente de la realidad. "Has sido un grandísimo concursante, lo cierto es que nos has dado momentos buenísimos durante todo el concurso y, a medida que has ido avanzando, has ido creciendo", elogió el presentador, ante una emocionada Peña.