Rafa Martínez, ganador de 'Secret story 2'

Casi tres meses después de que arrancara la segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos', concretamente, 85 días, Telecinco celebró su gran final la noche del jueves 7 de abril. Con la eliminación de Carlos Peña una semana antes, Adrián Tello, Marta Jurado y Rafa Martínez llegaban a la cita como ocupantes del podio, para disputarse el puesto de ganador. Un privilegio que, gracias al apoyo de la audiencia, logró alcanzar finalmente Martínez, después de haber sido el concursante más nominado de la edición.

Rafa, Marta y Adrián en la final de 'Secret Story'

En una gala cargada de nostalgia que repasaba momentos destacados sobre los casi noventa días de convivencia, Tello fue el primero en caerse del podio para ocupar el tercer puesto. "Entraba en mis planes, así que bien, agradecido. Llegar hasta aquí es dificilísimo, mil gracias por compartir esta aventura conmigo", declaró el aragonés, conforme. "Yo siempre he dicho que, para mí, quería que Adrián ganase si yo no podía, pero también me reconforta saber que nos separamos esta noche, pero nos reencontramos dentro de nada", confesaba por su parte Jurado, su pareja en el concurso.

"Ya dije en su día que la veía más finalista que yo. De los tres, creo que la que tiene que ganar es ella, porque se lo merece", añadía por su parte Tello, sobre la concursante, antes de despedirse de ella y de Martínez, quienes se quedaron solos en la casa de los secretos. Ambos duelistas se despidieron minutos después de las instalaciones en las que habían vivido durante casi tres meses, para dirigirse a plató, donde repasaron algunos de los momentos vividos en todo ese tiempo, al igual que hicieron frente a alguna que otra polémica compartida con ciertos compañeros presentes en el plató.

Rafa (@Rafamartinezala) se convierte en el ganador de la 2ª edición de Secret Story ???? #SecretFinal pic.twitter.com/3XpC4EoJpr — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) April 7, 2022

"Muchas gracias a la gente que nos ha visto"

Encarando los últimos minutos de la gala, Jurado y Tello se reunieron en el centro del plató, donde el programa mostró el reparto de votos entre ambos concursante, dentro de los más de siete millones que se habían contabilizado de cara a la final: un 76,1% y un 23,9%. Dos cifras muy dispares que, finalmente, coronaron a Martínez como el ganador de la edición, mientras que Jurado se llevaba la plata después de haber sido la afortunada ganadora del juego de los secretos.

"Estoy muy bien, ¿cómo me voy a sentir? No te puedo decir otra cosa", soltó el manchego, después de celebrar su victoria, cuando Sobera quiso conocer sus sensaciones tras obtener los 150.000 euros del premio. "Muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, que se lo ha pasado bien con nosotros, que ha llorado, que ha reído, que nos ha apoyado... ¡muchísimas gracias! Esa gente es la que hace el programa", dedicó Martínez quien, junto al resto de sus compañeros, podrá volver a plató para un último debate, el martes 12 de abril.