No hay colaborador de televisión más acostumbrado a los desnudos que Torito, quien trabajó durante años en la famosa revista Primera Línea; no obstante, hacía mucho tiempo que el menorquín no se animaba a quitarse la ropa en un plató de televisión. Durante la tarde del 18 de julio de 2021, Quique Torito apareció con una capa roja para presentar una sección que subiría la temperatura de 'Viva la vida', el programa vespertino de los fines de semana en Telecinco.

Torito, al desnudo en 'Viva la vida'

La primera en ver lo que escondía esa túnica fue Emma García. La presentadora del formato y el colaborador se separaron del resto de personas del plató para demostrar que iba totalmente desnudo. "Yo no me iba a desnudar, pero en las redes más de uno dijo que no tenía valor a desnudarme con lo gordo que estoy. Pues mira, este cuerpo es mío y me ha costado muchas parrilladas tenerlo", decía Torito antes de dejar sin palabras a García.

"Mira que he visto cosas en mi vida y te juro que nunca había visto nada así", contestaba García, tapándose los ojos al ver lo que había bajo la capa roja. "Te vas a arrepentir", añadía ella. Carmen Borrego y Alejandra Rubio fueron las otras dos personas que pudieron ver el cuerpo de Torito al desnudo antes que los telespectadores. "Desnudarse no es cuestión de kilos, es cuestión de actitud", explicaba el natural de Ciudadela, antes de quitársela por completo y enseñar que llevaba la cara de la presentadora a modo de taparrabos y su cuerpo lucía un body painting.

Contra el "todes"

Nada más empezar su sección, Torito señalaba que no le gustaba nada el término "todes" para saludar en un grupo de personas. "Estás muy guapos todos, todas y todes. No puedo con el "todes", de verdad", se quejaba el colaborador, obteniendo el apoyo de Isabel Rábago. "¿Qué opinas tú de que quieran cambiar la palabra patria por matria?", preguntaba después, abriendo un nuevo debate. "En España estamos aquí con la pandemia que no podemos, 3.600.000 personas en paro, 400.000 en ERTE, más de 100.000 han muerto y, ahora, tenemos que preocuparnos por lo de 'matria'", sentenciaba Torito, criticando las prioridades de algunos.