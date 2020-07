Torito confiesa que sufre una enfermedad crónica letal

Si hay un colaborador que nunca pasa inadvertido en nuestra pequeña pantalla ese es Torito. El reportero más carismático de 'Viva la vida' es experto en hacer reír a los espectadores pero lo que muchos no esperaban es que detrás de esa imagen histriónica nos encontramos con una persona que lleva 15 años sufriendo. Él mismo quiso confesarlo en la entrega del magacín que conduce Emma García que Telecinco emitió este domingo 7 de julio. El reportero protagonizó su propia 'Escalera de las emociones'; sección en la que se abrió en canal y confesó la dura enfermedad que lleva sufriendo durante más de una década.

=Torito, derrumbado en 'Viva la vida'

Quique empezó confesando que lo que iba a contar "solo lo saben mis padres, mi hermana y mi marido", pero ahora estaba decidido a dar un paso al frente y explicarlo en televisión. El reportero contó que quince años atrás, un día al volver de la compra "no podía respirar ni caminar, me tuve que sentar en un banco y no había manera". Por ello, minutos después, "pasó un taxi, me fui a urgencias y cuando me vieron allí me ingresaron de lo mal que me vieron". Dos semanas después de ese ingreso, al reportero se le diagnosticó la enfermedad con la que lleva 15 años conviviendo. "A partir de ahí me convertí en un enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo", explicó Torito, añadiendo que "estoy bien de salud; tengo muchos reconocimientos cada cierto tiempo y tomo pastillas".

"No hablaré más de esto"

Torito no quiso dar públicamente el nombre de la enfermedad que sufre e incluso advirtió que "después de este programa no voy a hablar más de esto. Han sido quince años que he estado callado y lo cuento por lo que te he dicho, pero ahora estaré muchos años más en silencio; eso forma parte de Quique". El reportero explicó que "quería contarlo para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa" y pidió que "no quiero que la gente se compadezca de mi ni que me pregunten lo que me pasa. Yo quiero venir y ser Torito porque así he sido muy feliz aquí".

"Me ha decepcionado la televisión"

Paralelamente, Torito quiso también reivindicar su papel en la pequeña pantalla, de la que confesó sentirse "decepcionado". “Veo pasar oportunidades que nunca son para ti. Y durante el confinamiento he tirado la toalla. Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo", confesó el reportero, poniendo como ejemplo la cancelación de su colaboración la semana anterior por la cantidad de contenidos que ese día tenía le programa. "Yo lo entiendo pero quería que hoy vieseis quién hay detrás del bufón (...) creo que me merezco más de salir más de cinco minutos en este programa". Por su parte, Emma García reivindicó su papel en el formato, le dejó muy claro que siempre habrá un hueco en 'Viva la vida' para él y le dejó claro que especialmente ella valora mucho su labor en el espacio.