Destituyen al CEO de Fremantle que fue víctima de una estafa de casi un millón de euros

Por Fernando S. Palenzuela |

En marzo conocíamos que Jaime Ondarza, CEO de Fremantle con competencias en España, Francia, Italia, Portugal e Israel (Abot Hameiri), había sido víctima de una estafa telefónica realizada por WhatsApp. El ejecutivo dio el visto bueno a través de su teléfono móvil a la transferencia de 938.000 euros que pertenecían a la productora. Semanas después, la compañía ha tomado una decisión al respecto.

'Mask Singer'

Así se produjo la estafa

y ya no aparece en la sección de la página web de la empresa sobre el equipo de trabajadores. No obstante, su cese no supone ninguna modificación en el organigrama, según informa Bluper. De momento, Mario Briongos continuará siendo el Director General de Entretenimiento en España, peropara suplir el vacío dejado por el alto ejecutivo.

El pasado 19 de marzo, Ondarza recibió un mensaje por WhatsApp de un contacto que reconocía como una importante productora y distribuidora. Esta persona le pedía 938.000 euros para comprar una empresa en el extranjero, lo que parecía una operación habitual al ser una empresa de este calado. Sin embargo, el por aquel entonces CEO de Fremantle estaba siendo estafado. A continuación, entró en juego otro cómplice de la estafa, que, haciéndose pasar por el abogado que gestionaba la compra, consiguió sacarle los datos bancarios necesarios para formalizar la transferencia.

Lo cierto es que Jaime Ondarza se dio cuenta rápidamente de que había caído en un timo, pero no lo suficiente como para recuperar el casi millón de euros de la productora de 'Got Talent España', 'Mask Singer: adivina quién canta' o 'Factor X'. Varios compañeros le corroboraron que había sido víctima de una estafa, de modo que acudió a la comisaría de Lido de Roma para denunciar lo que había ocurrido.