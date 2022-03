Después de tanto tiempo pidiendo un spin-off de 'Acacias 38' con Maitino como protagonistas, parece que poco a poco se va a haciendo realidad el sueño de todo su fandom. Lo que hasta ahora era solo una ilusión tanto por los espectadores como por su equipo, empezó a coger forma cuando a finales de enero, José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, afirmó: "No me quiero repetir, pero se está trabajando en esa posibilidad, y creemos que es una gran manera de recuperar 'Acacias 38' desde una óptica diferente".

Teniendo claro que se está trabajando en el desarrollo de la serie aunque no haya una confirmación oficial de que vaya a tener luz verde al 100%, desde FormulaTV hemos hablado con Luis Santamaría, director y productor ejecutivo en Boomerang TV, para que nos cuente cómo está siendo el proceso y qué importancia ha tenido el trabajo de los fans para que este proyecto se pueda llevar a cabo. "Estamos muy ilusionados y estamos construyendo una historia que si llega a buen puerto va a ser una historia preciosa y ojalá podamos arrancar el proyecto en breve", comenta.

Maite y Camino (Maitino), en 'Acacias 38'

El caso con el que más se puede comparar este nuevo proyecto es con '#Luimelia', el cual surgió a raíz del éxito de la pareja en 'Amar es para siempre'. En este caso, decidieron trasladar a Luisita y Amelia al presente, ¿ocurrirá lo mismo con Maite y Camino? Aunque Santamaría confirma que no habrá "cambios drásticos", sí que encontraremos algunos. "Hay un pequeño salto temporal pero dentro de lo que conocemos. Vamos a situar a los personajes en un contexto cultural muy especial y único en la historia de nuestro país", y añade: "Estamos muy felices y deseando poder contar esta historia de estas dos pioneras. Va a ser una serie muy especial".

El mérito es de todo el fenómeno fandom

Pero no hay duda de que el trabajo y el esfuerzo de su legión de fans ha impulsado a que Televisión Española abra los ojos y se dé cuenta de que aquí hay un producto de calidad que hay que exprimir. No olvidemos que los personajes de Maite y Camino no tuvieron un extenso romance en la serie diaria de La 1, pero fue suficiente para enamorar a la audiencia y se arraigó más aún con su spin-off, en formato podcast, en el 2020.

"Si 'Maitino' llega a salir, en gran parte será mérito de todo el fenómeno fandom que ha luchado por ello y eso es muy admirable", reconoce Santamaría, recordando que "pocas veces suceden estas cosas en la tele y hace que muchas veces uno se reconcilie con el oficio y siga creyendo que estos milagros sean posibles. La presión popular puede hacer que algo que no existía florezca". Pocos ejemplos existen de series españolas que hayan regresado gracias a la presión de los fans, siendo el caso más representativo el de 'Vis a vis' con su Marea Amarilla.

Entre otras cosas de las que ha hecho el fandom de 'Maitino', destaca la valla publicitaria que pusieron frente a Televisión Española pidiendo el spin-off. "Nosotros alucinamos igual que supongo que alucinaría Televisión Española. Nosotros íbamos viviéndolo con la misma sorpresa. Recibimos miles de cartas y mails de todo el mundo y la verdad es que fue una sorpresa porque esto nace de un podcast, que teóricamente no es un canal de difusión millonario en cuanto a espectadores, entonces creo que tiene mucho mérito y habla de la necesidad real de dar voz a toda esta gente, concluye Santamaría.