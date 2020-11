Diego Arrabal vuelve a 'Viva la vida' un mes después de anunciar su despedida del programa

Hace justo un mes, Diego Arrabal comunicaba que dejaba 'Viva la vida' para tener más tiempo para jugar con su hijo, algo que para él "no tiene precio", pero parecía que el motivo era otro. El colaborador llevaba tiempo quejándose del supuesto trato de favor que el programa daría a las hermanas Campos.

Diego Arrabal regresa a 'Viva la vida'

Sus quejas sobre la ausencia de colaboradores en la entrevista de Terelu Campos y Carmen Borrego no fueron escuchadas por la dirección del programa ni por la presentadora. Emma García le explicó que había sido un decisión del director, Raúl Prieto, y que Arrabal no tenía ni voz ni voto en el tema. "Me parece muy mal", dijo muy enfadado en su momento el paparazzi.

El sábado 14 de noviembre, cuando García anunció el plantel de colaboradores que le acompañaban durante esa tarde mencionó a Diego Arrabal, que estaba sentado en plató con una sonrisa. Ni la presentadora, ni el paparazzi ni ninguno de los colaboradores hizo ninguna alusión a la vuelta o la anterior marcha de Arrabal.

No han dado ninguna explicación

Diego Arrabal ha regresado en un clima de total normalidad y sin dar explicaciones al programa que le ha hecho conocido a ojos del gran público y en el que lleva colaborando desde 2017. Es uno de los tertulianos más famosos por sus comentarios ácidos y dureza a la hora de hablar sobre los temas relacionados con la familia Campos o con Belén Esteban.