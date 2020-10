Diego Arrabal deja 'Viva la vida' tras las acusaciones de trato de favor hacia las Campos

'Viva la vida' dice adiós a uno de sus colaboradores más destacados. Diego Arrabal abandona el programa presentado por Emma García, tal y como él mismo ha confirmado en redes sociales. La despedida del paparazzi ha pillado por sorpresa, puesto que durante las emisiones del sábado y el domingo no se habló en ningún momento de que esos fueran a ser sus últimos programas. Aunque él ha alegado otra razón, su marcha podría estar ocasionada por un aparente trato de favor a las hermanas Campos.

Diego Arrabal abandona 'Viva la vida'

El colaborador ha compartido un mensaje en el que afirmaba que quería ser él el encargado de comunicar su marcha. "Después de más de tres años participando en el programa 'Viva la vida', llegó el momento de deciros adiós", expresaba de manera escueta. La única razón que aportaba era que "jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio", por lo que parece ser que el colaborador quiere dedicarse a su familia en las tardes de los sábados y domingos.

No obstante, esta despedida llega justo después de que viviera un enfrentamiento con Emma García y la dirección del programa a causa de la entrevista que realizaron a Terelu Campos y a Carmen Borrego y en la que no hubo colaboradores que pudieran cuestionar sus explicaciones. Arrabal, bastante enfadado y acusando a las Campos de controlar el programa y hasta a la propia presentadora, explotó tras una incipiente discusión con García: "Me parece muy mal que hoy se sienten Carmen y Terelu y nosotros no podamos estar en frente siendo compañeros de ellas y no somos los enemigos, somos los compañeros".

Decisión del director

Con cierto cabreo tras las acusaciones del paparazzi, Emma García le respondía con rotundidad: "Tengo una respuesta para eso: no le da la gala al director. El director ha decidido que se sienten con la presentadora. Que a mí me encantaría, no tendría ningún problema en que estuviésemos todos". Tras esta declaración, la conductora aseguraba que el director lo había hecho porque de estar todos los colaboradores en plató no iban a dejar contestar a las hermanas. Parece ser que Diego Arrabal era el único molesto con esta decisión, pues el resto de compañeros aseguraban que les parecía una buena idea. "No tengo más que decir", comentaba el paparazzi. "Creo que por sí solo se entienden ya las cosas".