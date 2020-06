'Viva la vida': Diego Arrabal abandona Mediaset en coche tras un encontronazo con Carmen Borrego

Que hay una enemistad más que palpable entre Diego Arrabal y Carmen Borrego es algo que no hace falta explicar. En cada programa de 'Viva la vida' se cruzan las pullas entre ambos colaboradores, pero el pico máximo de esta tensión llegó durante el inicio del programa del 28 de junio, cuando el fotógrafo abandonaba las instalaciones de Mediaset después de un encontronazo con su compañera.

Diego Arrabal discute con Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Esto sucedía a los pocos minutos de iniciarse el programa. Emma García abría con la supuesta tensión reinante entre Borrego y su sobrina Alejandra Rubio, especialmente después de que ella comentara que ya le podía tocar a Terelu Campos de vez en cuando participar los domingos en 'Viva la vida'. Arrabal incidía en esto, comentando, además, que tenía una bomba sobre la familia Campos.

"A mí la tensión con él me trae sin cuidado. Sí me preocupa la tensión con mi sobrina, pero con esto...", remarcaba la hija de María Teresa Campos sobre su compañero. Arrabal anunciaba que era una noticia de Carmen Borrego que le daba mucho pena, con indiferencia de a qué compañero le pasara eso. "La tiene para darme por saco toda la tarde", afirmaba con hastío la colaboradora. "Porque él viene aquí exclusivamente a darme por saco".

La tensión iba in crescendo entre ambos, pues Diego Arrabal acusaba a Carmen Borrego de haber intentado callarlo. Según cuenta, llegó a Telecinco mencionando que tenía una bomba sobre las Campos y que ella al enterarse reunió a la dirección para trasladarle las quejas. Muy enfadada, la colaboradora se enfrentaba a él, acusándolo de mentiroso. Esto provocó la indignación de Arrabal, quien se marchaba del plató.

La ida y vuelta de Diego Arrabal

Minutos después, Emma García conectaba con su compañera María Verdoy, quien le informaba de que el paparazzi no había abandonado solo el plató, sino que también Mediaset, marchándose con su coche. A los 50 kilómetros, cuando ya se encontraba en Valdemoro, decidió parar para tomarse un refresco y replantearse si volvía o no al programa. Parece que el descanso le sentó bien, pues poco después de una hora estaba de vuelta en Mediaset.

Emma García habla con Diego Arrabal tras su vuelta a 'Viva la vida'

Emma García acudía al exterior del plató junto a Suso Álvarez, Irene Rosales y Luis Rollán para recoger a Diego Arrabal. "Muchas veces prefiero quedar mal y me voy a dar un paseíto", se excusaba. "Yo no me voy a someter a nadie (...). No me va a llamar mentiroso una persona que no tiene la tutela para hacerlo". La presentadora le aseguraba que Carmen Borrego no había ido a hablar con dirección para callar la noticia bomba sobre ella, sino para tratar otro tema. El paparazzi, sin embargo, no se creía esa explicación. "Soy un profesional y para mí mi credibilidad está por encima de todo y nadie se va a poner por encima de mí". Por su parte, Carmen Borrego trataba de asentar la paz comentando que no quería tener más discusiones con él.