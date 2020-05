La discusión de Diego Arrabal y Alba Carrillo en 'Viva la vida' que acabó en lágrimas: "Eres un sinvergüenza"

Tarde de tensión en 'Viva la vida'. Alba Carrillo y Diego Arrabal volvieron a dejar claras sus diferencias con una acalorada discusión que acabó con la modelo rompiendo a llorar, Arrabal abandonando la conexión en directo y la presentadora, Emma García, llamando al orden: "O me hacéis caso o me pongo como no me gusta ponerme y empiezo a mandar ente a su puñetera casa".

Alba Carrillo y Diego Arrabal, enfrentados en 'Viva la vida'

Sin apenas pretexto, Arrabal dejó caer la pulla: "Pido a la dirección del programa que me deje poner el vídeo que yo quiera del crucero de Alba Carrillo", dijo sin más detalles, a lo que Carrillo respondió furibunda: "¿De qué estás hablando? Si tienes algo que decir, vete a un juzgado. A mí no mezcles cosas que yo te voy a dar protagonismo de ningún tipo", afirmó la ex de 'GH VIP'.

Emma García no daba crédito a la disputa e intentaba mediar, aunque sin éxito: "¿No me vais a hacer ni puñetero caso? ¡Stop!". "Es que no lo voy a permitir. Es un tema de mi hijo y no me da la gana. ¿A este señor qué le pasa? Que se eche la siesta este tío", reclamaba Alba cada vez más alterada. Cuando el fotógrafo dijo que regalaba al programa las imágenes, terminó de estallar: "Yo te regalo el abogado. Si tienes algo que demandar lo demandas donde se tiene que hacer, papanatas, no paparazzi. A mí no toques los pies, no vayas por ahí. Habla de tu hijo, que tiene la misma edad que el mío", le espetó la modelo.

Lágrimas e insultos

"Arrabal, déjate de regalar vídeos ya, que me estás tocando las narices a mí también", reclamó Emma García para intentar que firmasen la paz, pero fue imposible. El paparazzi acabó cancelando su videollamada después de que Alba no se mordiese la lengua ante sus provocaciones: "Está todo la vida amenazando, es un sinvergüenza, un sinvergüenza eres", exclamó entre lágrimas. "Estoy en mi casa y estoy escuchando sus insultos, así que me voy. Adiós", zanjó Arrabal.