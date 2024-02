Diego Losada ('Noticias Cuatro'): "Queremos un informativo humano, no vamos a ser robots"

Por Alejandro Rodera |

La nueva etapa de 'Noticias Cuatro' ya ha carburado. Tras cinco años en el ostracismo, la propuesta informativa del canal rojo de Mediaset regresó el lunes 29 de enero con un lavado de cara y la intención de recuperar adeptos. Desde entonces, todos los periodistas implicados han tratado de reconectar con el público y, en esa misión, Diego Losada y Mónica Sanz están jugando un papel primordial a las 20:00 horas. "Para mí ha sido la mejor noticia que me podían dar este año. Ha sido un regalo que vuelvan los informativos, es una apuesta fuerte de la cadena por los informativos", nos cuenta Sanz, que nos recibe en el flamante plató junto a otros medios.

Diego Losada y Mónica Sanz en el plató de 'Noticias Cuatro'

Híbrido entretenimiento-informativo

En cuanto a su compañero, Losada, este viraje supone una suerte de cenit en su trayectoria en Mediaset España. "Cuando estaba en el 'Telediario' de La 1 y me llamaron para venir,. Una persona muy importante para mí en la profesión me dio un consejo que fue, ', y al final el eco de que vuelve 'Noticias Cuatro' siempre ha estado ahí, porque había ganas, porque la sociedad lo demandaba. Y yo siempre he estado con esa antena puesta y en el momento en el que se confirmó fue una gran alegría".

Pese a haber retomado el rigor propio de un contenido informativo, el objetivo de 'Noticias Cuatro' es aproximarse a una fachada menos artificial y, por tanto, menos distanciada de otras propuestas que podemos encontrar en la pequeña pantalla. "Esta frontera que siempre hay entre informativos y programas, en este caso, va a ser un poco más delgada. Esto va a ser un informativo, pero no vamos a renunciar a algunos elementos formales y narrativos que usamos en los programas", apunta Losada. "Esta mesa está abierta a los expertos para analizar la actualidad. Pero no solo eso, también las distintas capacidades narrativas que te da el resto de pantallas y que antes en Mediaset, en los informativos, no tenían. Entonces, a partir de ahí, con el plató, la riqueza de medios que pillamos de programas y el hecho de tener dos presentadores para contar con dos maneras distintas de contar un mismo tema desde diferentes perspectivas, todo hace que el producto esté bien empaquetado para que la gente lo entienda y se enganche".

Y evidentemente ese envoltorio tiene mucho que ver con un mayor flujo de recursos, que se evidencia en la confección de un plató que, sin llegar a la vanguardia del de Telecinco, sí se adapta a los tiempos actuales. "Estrenamos un plató muy grande y esto nos da muchas posibilidades técnicas: de planos, de jugar con las pantallas...", reconoce Sanz. Sin embargo, la periodista, que ya ejerció de presentadora en la anterior etapa de 'Noticias Cuatro', no se está dejando cegar por esta cascada de medios: "No queremos volvernos locos con el escenario. Queremos poner el foco en el contenido y explicar bien las cosas, ser honestos. (...) Jugaremos siempre con la escenografía, pero dando prioridad al contenido, que es nuestro objetivo final".

"El plató, al fin y al cabo, es un lienzo. Lo importante de los cuadros no es de qué está hecha la tela del cuadro, es lo que se ha pintado dentro. Puedes pasear delante de una pantalla, pero yo soy partidario de que ese paseo tenga un sentido narrativo, es decir, tú paseas de un punto A a un punto B porque hay una historia que cuentas desde un inicio, hay un desarrollo y un fin. No vamos a pasear por pasear, enseñar por enseñar, hacer cosas que no son necesarias, porque al final los platós y las pantallas son nuevas para nosotros, pero para el espectador no lo son tanto. Esto es un elemento, es un lienzo que vamos a utilizar y es una ayuda, pero lo importante no es esto, lo importante es el tono, el estilo, el contenido y el rigor con el que espero que la gente perciba ese cambio de estilo", añade Losada.

Una mirada propia

Desde que se lanzaran las primeras promos de este retorno, se ha subrayado mucho la idea de imprimir un estilo muy particular, en lo que debería ser el elemento diferencial en comparación con el resto de la competencia. "Cuando hablamos de un punto de vista personal, lo creemos de verdad. Contaremos, por supuesto, las noticias del día, pero sí queremos dar esa visión por parte de compañeros que controlan mucho los contenidos y que saben de lo que están hablando, una información, un punto de vista adicional a lo que está ocurriendo. Un punto de vista nuestro, hacer las noticias nuestras", resalta Sanz.

"'Noticias Cuatro' va a tener una mirada propia o un estilo propio de contar las cosas. Eso no quiere decir que editorialice, de una manera, a un lado o a otro. Esta será la quinta cadena en la que presente informativos en mi carrera. He visto equipos de todo tipo y puedo decir y estar muy orgulloso del equipo que hay aquí en 'Noticias Cuatro', porque son periodistas con muchísimo bagaje, muy experimentados, mezclados con periodistas con una gran ilusión, muy jóvenes. Creo que este equipo representa muy bien al país en el que vamos a contar. Entonces, para contar este país es un seguro tener el equipo de 'Noticias Cuatro' y contar este país desde nuestra mirada, la mirada de nuestro equipo", aporta Losada.

Ahondando en esa mirada, ambos coinciden en la piedra angular de su propuesta: la cercanía. "Creo que Diego y yo hacemos un buen equipo porque queremos hacerlo de forma mucho más natural, mucho más cercana y mucho más relajada a lo que puede ser un informativo convencional con esa rigidez y esa perfección que siempre parece caracterizar a los presentadores de los informativos. Queremos ser más naturales, más relajados, hacernos las mismas preguntas que se puede hacer la gente joven en el momento en el que nos esté viendo e intentar tener un lenguaje muy cercano y muy natural al explicar todas estas cosas", señala Sanz.

"Cuando decimos que va a ser un informativo con mirada, quiere decir que no vamos a ser hieráticos, no vamos a ser robots. No somos ese tipo de comunicadores. No vamos a decir que unos dicen A y otros dicen B, lo vamos a contar desde las perspectivas que hemos cruzado en la redacción. Queremos un informativo que sea humano. Tenemos chavales en Twitch y en redes sociales que están hablando aquí, en la cara, sin maquillaje, sin más, y tienen miles de seguidores. Esta cercanía es la que la tele convencional tiene que buscar y nosotros estamos en ello. La cercanía te exige tener tu propia mirada, que te perciban como a una persona normal. Y las personas normales tienen mirada a la hora de contar las cosas, son humanas y eso es lo que tenemos por bandera" sentencia Losada.