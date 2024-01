Por Redacción |

Ha llegado el gran regreso a Cuatro. Ya han vuelto las noticias de la cadena tras años de ausencia y con muchas novedades, pero también muchos recuerdos. 'Noticias Cuatro' se ha estrenado con Alba Lago o Diego Losada, que han inaugurado el nuevo informativo con una entrevista sorpresa a Iñaki Gabilondo.

El periodista, que también presentó 'Noticias Cuatro' años atrás, ha estado presente apadrinando el estreno con una charla, que se ha podido ver en la edición de mediodía y en la de noche. Gabilondo reflexionaba sobre cómo ha cambiado todo desde que él se puso al frente del espacio e incluso se veía en una pantalla con sus imágenes de aquella época:, bromeaba.

El reputado comunicador daba algún consejo para el nuevo equipo sobre cómo afrontar el reto: "La responsabilidad no se atribuye a un con el legado, se tiene con cualquier espectador que va a escucharte y va a creerte o no va a creerte", expresaba. Además, centraba todos los esfuerzos en cumplir con las expectativas de la audiencia: "No hay otro objetivo, ni otro destino, ni otra distracción. Lo que hay es alguien que te está viendo y que exige lo mejor de tu trabajo".

Iñaki Gabilondo ha reconocido la gran labor de los que hacen un informativo. El locutor ha compartido su reflexión sobre lo conscientes que debe ser todos los que trabajen en el medio: "Esa persona que te está viendo va a tener una opinión por algo que tú has dicho, que si no hubieras dicho no tendría esa opinión. Esa persona va a defender su punto de vista por algo que ha visto y que habéis seleccionado o no habéis seleccionado. Esa es la responsabilidad. Hay una responsabilidad con un espectador que tiene derecho a lo mejor de vuestro trabajo y al máximo juego limpio", remataba en su alegato sobre la manera correcta de ejercer el periodismo.