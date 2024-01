Alba Lago afronta su mayor desafío en Mediaset: "Somos muchos los nostálgicos de 'Noticias Cuatro'"

Por Alejandro Rodera |

Alba Lago ya ha estrenado la nueva era de 'Noticias Cuatro' que, al igual que ha sucedido con Telecinco semanas antes, viene acompañada de un notable lavado de cara. Cinco años después de la drástica cancelación de los espacios informativos de la cadena roja, este lunes 29 de enero el público ha descubierto la apariencia del renovado plató y el tono con el que tanto Lago como el resto de sus compañeros pretenden devolver la reputación a una marca que, desde su nacimiento en 2005, llegó a gozar de una considerable relevancia.

Sin embargo, antes de ponerse frente a las cámaras para asumir su nuevo rol dentro de Mediaset España,para valorar el desafío que supone este renacer de 'Noticias Cuatro'. "en el que van a participar prescriptores, redactores... La idea es que utilicemos todo este plató nuevo y yo, sola, estaría muy desamparada, así que", arranca la periodista, que, pese a ser la única sin copresentador, estará bien respaldada en directo.

"A las dos de la tarde está pasando todo y vamos a intentar que lo que pase en directo se sepa en el momento y en el lugar. Son distintos ritmos en función de la edición, y en el de las dos todavía está todo abierto. Dentro de ese ritmo trepidante intentaremos organizar la información y contarla de la mejor manera posible", añade con respecto a las tareas que le corresponden como conductora del espacio de mediodía de lunes a viernes.

El equipo de presentadores de 'Noticias Cuatro'

Otro paso en Mediaset

El salto al frente en 'Noticias Cuatro' llega una década después de que Lago empezara a presentar el segmento meteorológico en 'Informativos Telecinco'. Posteriormente, pasó al matinal como copresentadora y durante los tres últimos años ha sido la mano derecha de Pedro Piqueras en la edición nocturna. "Telecinco es mi casa y al final sigo en el mismo grupo, pero esta es una forma de emancipación. Estoy muy ilusionada", reflexiona, desvelando el consejo que le dio su último mentor: "Piqueras me dijo que apostaba por mí, que estaba preparada para hacer lo que quisiese. Cuando de repente el sueño que tuviste en tu cabeza toda la vida se hace realidad, te entra un poco de vértigo. Y que un referente como Pedro Piqueras te diga eso, se agradece".

Con respecto al bagaje acumulado hasta lograr esta oportunidad, Lago, que arrancó su carrera en TVG y también trabajó en Marca, sabe que haber cubierto un espectro tan amplio de contenidos le permitirá brindar una propuesta más enriquecedora: "He pasado por deportes, el tiempo, programas... Y todo eso me ha enriquecido y completado como periodista, comunicadora y presentadora"

Aun así, tiene claro cuál es su lugar dentro de la pequeña pantalla: "Mi lugar está en informativos, pero adaptándonos a las nuevas formas de comunicar, impuestas a veces por las redes sociales, y a los nuevos lenguajes. Hay que ser conscientes de esa realidad y estamos trabajando en alcanzar esa cercanía". No obstante, hay ciertos límites formales que no se sobrepasarán pese a querer aplicar un enfoque menos formal en 'Noticias Cuatro'. "Me encantaría hablar al espectador como os estoy hablando a vosotros, pero entiendo que hay noticias que requieren más rigor, pero este es el espíritu: tratar de tú a la cámara".

Reconectar con el público

El primer reto de Lago y el resto del equipo será reconquistar a aquellos espectadores que confiaron en 'Noticias Cuatro' en su momento, aunque el panorama televisivo haya cambiado desde entonces. "Iremos viendo el público que encontramos. Tenemos definida la línea por la que queremos ir y creemos que eso puede ser beneficioso para la audiencia actual. En cuanto a la competencia directa, no la interpreto como tal con 'Al rojo vivo' porque también hay otras ofertas en diferentes cadenas a la misma hora que también tienen buena audiencia. Al final la competencia somos todos con todos. Tenemos que definir nuestro tono, mostrar nuestra esencia y que quien nos quiera seguir, nos siga".

En cualquier caso, el principal atractivo radicará precisamente en el legado que arrastra marca. "Somos muchos los nostálgicos de 'Noticias Cuatro'. Yo he crecido con 'Noticias Cuatro', y no porque sea periodista. Uno de los referentes de información y periodismo televisivo era 'Noticias Cuatro' con Iñaki Gabilondo, y ahora formo parte de ese legado. Me parece que en el momento en el que le dices a alguien que vuelve 'Noticias Cuatro', se le activa un click en la cabeza y dice, 'Buah, esto es información de calidad y voy a ver lo que hacen y si están a la altura'. Que lo estaremos", sentencia Lago.