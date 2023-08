La directora de casting de 'MasterChef', ante las acusaciones de tongo: ¿Qué le molesta y qué no?

Por Sergio Navarro |

Televisión Española ya está calentando motores de cara al estreno en septiembre de 'MasterChef Celebrity 8' y, mientras, ya ha encontrado a todos los rostros que participarán en la siguiente edición de 'MasterChef Junior' y que comenzará muy pronto sus grabaciones. En plenas pruebas para conseguir a los aspirantes más pequeños de la casa, la productora del talent ha citado a la prensa para contar algunos de los detalles.

Esther González

En esta convocatoria estuvo presente Esther González, directora de casting de Shine Iberia, quien habló con El Mundo para detallar los perfiles que estaban encontrando en esta recta final. Es cierto que año tras añode su trabajo como el primer día.

"Si hay algo bonito en nuestro trabajo es que la realidad puede superar a todo. O sea, cada año vemos cosas que dices '¡Pero madre mía!'", comenta González, añadiendo que buscan hasta "debajo de las piedras y dejamos que la vida nos sorprenda porque lo que nos encontramos es una barbaridad".

También hubo espacio para las preguntas más polémicas, como la de miembros en el casting que podrían estar únicamente para dar juego y ganándose las acusaciones de tongo como ha sido el caso reciente de Luca Dazi en la 11ª edición de 'MasterChef' o el de Saray Carrillo en la 8ª.

"No me molesta que me digan que es una estafa porque esté engañando a alguien", comienza matizando, antes de decir lo que sí: "Me molesta porque detrás de un casting como el del 'Junior' hay muchísimo trabajo detrás y nunca vamos con ninguna predisposición a encontrar tal o cual perfil".