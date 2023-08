RTVE |

Televisión Española comienza a calentar motores con la octava edición de 'MasterChef Celebrity'. El talent show culinario producido por Shine Iberia ha lanzado su primer vídeo promocional protagonizado por los tres jueces, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, y algunos de los aspirantes famosos que se someterán a las duras pruebas entre fogones y al juicio implacable de los chefs.

El jurado ha abierto para esta edición el Gabinete de quejas de 'MasterChef', al que acuden los aspirantes para tratar de aclarar sus dudas respecto a cómo tienen que actuar durante su aventura en el programa o qué esperan de ellos. "Tengo una cosita para regalaros porque tenéis bastante mala fama", comenta Jesulín de Ubrique, quien se sube al estrado con una foto suya en la mano.

"Estamos a punto de empezar y yo todavía no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa...", explica Blanca Romero, quien aparece junto a Tania Llasera. En otro corte, Jordi Cruz se muestra implacable con Toñi Moreno y le suelta: "No meter la pata, que a ti te gusta mucho eso". "Jordi Cruz, te vamos a comer", sueltan Los Morancos, que consiguen hacer reír al catalán. Jorge Sanz, Palito Dominguín, Álvaro Muñoz Escassi o Eduardo Casanova son otros de los rostros que aparecen en la promo.